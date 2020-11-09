Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Какие ограничения ввели на работу пассажирских поездов в Казахстане с 9 ноября, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в РК.

«С 9 ноября временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов: Алматы-Петропавловск, Павлодар-Алматы. Временно запрещена продажа билетов на все станции в следующих областях: в Акмолинской области, за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау; в Павлодарской области, за исключением станций Павлодар, Экибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь; в Костанайской области, за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная; в Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов: Нур-Султан (Нурлы жол)-Оскемен-1, Алматы-2-Оскемен-1.