Борьба с коррупцией или поиски козлов отпущения 09.11.2020 15:30 Евгения САЗОНОВА Общество 299 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 20 Похожие материалы: Кто подставил президента? «Назарбаевские «послания»: обещания и реальность». «Украина, Беларусь и Кыргызстан — некоторые аналитики утверждают, что подобное может случиться в России и в Казахстане». «Сколько в Казахстане умерших от коронавируса – 2 тысячи или свыше 20 тысяч?» «К каким уголовным делам может быть причастен Елжан Биртанов». «Казахстанская оппозиция не определилась с участием в выборах из-за своей конфликтности». «Китайская земля Жетысу» — историки внесли ясность в спорный вопрос» «Предстоящие выборы состоятся 10 января 2021 года». «Трансформация Nur Otan – залог победы на парламентских выборах». «Абай, и его отец Кунанбай, и дети его – все они были государственными чиновниками». «Если государство не будет работать с молодежью, ей займутся другие» «Технари» уезжают из РК