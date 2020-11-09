Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Карина Кузганбаева завоевала «золото» чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

«Четыре награды завоевали акмолинцы на главных соревнованиях страны, которые прошли в режиме онлайн», — рассказала Большина в понедельник.

Как уточняется, чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи впервые прошел в онлайн формате. Не позволяли провести важные соревнования карантинные условия на фоне пандемии.

Отмечается, что судейской коллегии пришлось работать удаленно. Акмолинскую область представили спортсмены из городов Атбасар, Степногорск и Кокшетау.

«Чемпионкой в весовой категории 87 кг стала Карина Кузганбаева — 214 кг (94+120). Бронзовые медали завоевали в весе 76 кг. Виктория Новикова — 174 кг (79+95), в весе 96 кг. Александр Сахнов — 250 кг (110+140) и в весе 109 кг. Сергей Палагин — 264 кг (118+146)», — резюмируется в сообщении.