Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Правила пересечения госграницы изменятся с 10 ноября в Казахстане — соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

Редакция МИА КазТАГ публикует текст постановления главсанврача Казахстана полностью:

1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» внести следующие изменения:

1) подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до пяти лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки следующих транзитом через территорию Республики Казахстан членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте;

водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории Республики Казахстан; лица, связанные с перевозочной деятельностью на морском и речном транспорте проходят термометрию, анкетирование и предъявляют Справку. При отсутствии Справки граждане Республики Казахстан проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, продолжают следовать по маршруту до места назначения. При получении положительного результата лабораторного обследования на COVID-19 у прибывшего лица, специалистом санитарно-эпидемиологической службы, прикомандированным к санитарно-карантинному пункту на государственной границе информация о положительном результате на COVID-19 передается в областной Департамент санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший согласно маршрутному листу, указанному в анкете. Специалист санитарно-эпидемиологической службы, на территории которого в настоящее время находится прибывший, оповещает управление здравоохранения (далее – УЗ) и прибывшего о положительном результате лабораторного обследования на COVID-19. УЗ обеспечивает медицинский осмотр прибывшего, при наличии признаков COVID-19 принимает решение о необходимости его госпитализации в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 разъясняет ему о возможных симптомах COVID-19 и о необходимости по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП и проинформировать о положительном результате обследования на COVID-19. УЗ получает соответствующую расписку согласно приложению 5 к настоящему постановлению. Департамент санитарно-эпидемиологической службы и УЗ оповещают о следовании лица с положительным результатом обследования на COVID-19 и УЗ по месту назначения прибывшего»;

2) подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«1) при отсутствии Справки не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами Республики Казахстан;»;

3) в приложение 1 к постановлению пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Прибывшие граждане Республики Казахстан при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 3 к настоящему постановлению. Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар»;

4) приложение 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению:

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 10 ноября 2020 года.