Назначен новый директор департамента агропромышленной политики ЕЭК

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Директором департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии назначен Армен Арутюнян, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В 2009 году Арутюнян окончил Академию государственного управления Республики Армения, магистр публичного управления. В 2011 году – Бристольский университет, магистр международного развития.

Работал экономистом-консультантом по маркетингу Фонда «Центр по развитию агробизнеса и села» (Ереван), возглавлял отдел ЗАО «Центр продвижения армянского урожая», прошел путь от советника до заместителя министра сельского хозяйства Республики Армения.

С 2019 по 2020 год являлся старшим советником по устойчивому и цифровому сельскому хозяйству Глобального центра технологий, инноваций и устойчивого развития Программы развития ООН, Сингапур.

В ноябре 2020 года назначен директором департамента агропромышленной политики ЕЭК.