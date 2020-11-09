Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Около 17 тыс. казахстанцев пострадали от деятельности ломбардов и онлайн-кредиторов, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«В Казахстане от деятельности отдельных финансовых организаций пострадали около 17 тыс. граждан, им причинен ущерб в сумме более Т21 млрд. Под видом ломбардов мошенники фактически организовали финансовые пирамиды», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, в этой связи по поручению главы государства органами прокуратуры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведены проверки в деятельности более 350 ломбардов и онлайн-кредиторов.

«Выявлены нарушения прав заемщиков в виде установления скрытых комиссий, завышения процентной ставки вознаграждения по микрозаймам и необоснованной реализации предметов залога. По итогам проверок в отношении недобросовестных организаций возбуждено 910 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму свыше Т70 млн», — пишет генпрокуратура.

Отмечается, что агентством внесено 150 предписаний, по которым заемщикам возвращено более Т130 млн.

«Сегодня законодательно установлен запрет на взимание с заемщиков любых платежей и комиссий при выдаче микрокредитов, за исключением вознаграждения и неустойки. Кроме того, с 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности», — резюмируется в сообщении.