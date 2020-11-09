Хамбантота – китайский порт на Шри-Ланке 09.11.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 332 0 Востоковед Адиль Каукенов про то, как все проиграли, инвестируя в новый порт Похожие материалы: Полиция должна доказывать, что она охраняет правопорядок не на словах, а на деле – Токаев Генеральская линия Касым-Жомарта Токаева В новом казахском букваре не смогли сохранить порядок букв из «Әліппе» Байтурсынова Более Т46 млрд выделили в 2020 году власти на сельхозподдержку в Алматинской области Военный союз России и Китая уже реален