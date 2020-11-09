Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено в столице Казахстана на ближайшие три дни, сообщает пресс-служба акимата Нур-Султана.

«Жителям и гостям города рекомендуется быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Строительным объектам необходимо принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах», – предупредили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана в понедельник.

По данным РГП «Казгидромет», 9-11 ноября в городе ожидаются гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 9 ноября порывы 23 метров в секунду. 10-11 ноября – низовая метель.

Также спасатели дали ряд рекомендаций, как вести себя в случае ЧС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в надежном помещении. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», – отмечают эксперты.

Отмечается, что в период штормовых ветров следует прежде всего проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах. При скачках напряжения электрической сети в квартире нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112, напомнили в пресс-службе.