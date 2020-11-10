Дойдёт ли Эрдоган до Казани?

О спекуляциях по поводу «пятой турецкой колонны» в России и ближнем зарубежье

Вокруг этой темы опять пыль столбом. Прежде всего, из-за Карабаха. Те московские эксперты, которые по каким-то своим причинам считают, что Кремль должен спасти Армению, каждый день пугают российское население и российское начальство Великим Тураном. Например, специалист по всему на свете Евгений Сатановский заявил, что, «сдав» Азербайджан Эрдогану и позволив ему вести войну на территории бывшего СССР, Россия «пропустит большую оплеуху». И это крайне болезненно аукнется, в том числе внутри страны: «Если в Азербайджане наш номер шестнадцатый, а Эрдогана первый, то в Казахстане он какой? В Средней Азии? На той же Украине, с крымскими татарами и военными поставками? Да что там, в Татарстане он какой будет? В Башкирии? В Якутии и на Алтае, где тоже тюрки живут?».

Реджеп Тайип Эрдоган. (Фотограф: Майкл Нэгл / Bloomberg)

Ещё один политолог-универсал, Сергей Кургинян, вообще утверждает, что Эрдоган это проект Запада, направленный против России и Китая. Раньше Запад, пытаясь разыграть в Евразии исламистскую карту, создавал сетевую Аль-Каиду, потом раздувал агрессивный наступательный исламизм в Саудовской Аравии. А теперь вот использует в подрывных целях Турцию, большую мусульманскую страну с мощной экономикой, сильной армией, и, главное, с амбициозным харизматичным лидером. В отличие от Кургиняна, более глубокие специалисты по региону осторожнее рассуждают о роли Запада в этой истории, хотя и они согласны, что Эрдоган уверенно, масштабно и весьма авантюрно использует свои геополитические козыри. Заставляет вспомнить времена, когда Османская империя была великой мировой державой, владела огромными территориями в Европе, когда турки едва не взяли штурмом Вену, хозяйничали во всём Причерноморье как в своём огороде, а крымские татары под их покровительством совершали опустошительные набеги на российские земли и доходили до Москвы.

Так совпало, что вскоре после начала боевых действий в Карабахе случились теракты во Франции и в Австрии. Опять «исламский фактор», опять разговоры о крахе мультикультурализма, о том, что в Западной Европе сегодня живут миллионы людей с совершенно чуждыми ценностями и моральными установками. И что Россия тоже ни от чего в этом смысле не застрахована. «Давайте не будем себе врать, что у нас есть какие-то особенные специфические методы избежать подобных последствий, – говорит «кремлёвский ястреб» Сергей Михеев. – Вот сейчас Эрдоган пытается работать с огромным количеством тюркоязычных людей во всём мире. Даже там, где Османской империи не было никогда… И я хочу у вас спросить, господа: а кто сейчас составляет основную массу мигрантов в Российскую Федерацию? Тюркоязычные выходцы из Средней Азии. И никаких иллюзий в этом смысле не надо иметь. Это сейчас Эрдоган обращается к туркам в Германии и говорит: вы мои солдаты. А завтра он может обратиться к этим людям здесь. Поэтому надо делать выводы из миграционной политики». Михеев считает, что «это преступление – создавать в России многомиллионные анклавы людей, к которым завтра может обратиться иностранный лидер с призывом быть его солдатами».

По мнению Сергея Михеева, Эрдоган со своими пантюркистскими идеями в первую очередь несёт угрозу именно постсоветскому пространству и самой России, её мусульманским регионам. Поскольку именно в этом направлении ему легче всего развиваться. Именно в этом направлении есть «вакуум влияния». И, дескать, большого сопротивления турецкая экспансия тут не встретит. Есть ли основания для таких суждений? Российские алармисты уверены – есть. Сразу после европейских терактов произошёл не очень понятный трагический случай в Татарстане. Шестнадцатилетний подросток с криком «Аллах акбар!» напал с ножом на полицейский участок, ранил одного из сотрудников. Подростка застрелили. Его имя Виталий Антипов. Русский по отцу, но воспитывал паренька отчим, Марат Замалиев, ранее судимый за диверсию и незаконное изготовление оружия. Замалиев принадлежал к Кукморскому джамаату – террористической группировке, созданной в Татарстане в конце 90-х, в период, когда из Чечни, фактически получившей к тому времени независимость, боевые действия перекинулись в Дагестан. Марат Замалиев и его подельники устроили серию взрывов на газопроводах Пермь – Казань – Нижний Новгород и Уренгой – Ужгород в декабре 1999 года. Были задержаны, получили большие сроки. В феврале 2001 года, уже после приговора, Замалиев дал интервью газете «Московские новости»:

«Дагестанцы из Карамахи попросили нас помочь исламским братьям, воюющим в Чечне. Сказали, если взорвем газопровод, то западная общественность обратит на эту войну внимание… Люди чистосердечные и поступают чистосердечно. Если убивают целые народы, нельзя отказать тем, кто придет к тебе и скажет: «Встань и пойдем с нами». И все, к кому обратились, пошли, представьте себе: нормальные люди без проблем с милицией, алкоголем и наркотиками. Нам просто было неприятно смотреть телевизор, когда там говорили: «Весь народ одобряет то, что происходит в Чечне». Пусть знают, что не все одобряют». Оцените тогдашнюю свободу российской прессы. И задумайтесь, одного ли такого Виталия Антипова воспитали татарские диверсанты.

Скептически оценивают российские алармисты и перспективы евразийской интеграции, надёжность наших с вами политических и военных союзов. Всё тот же Сергей Михеев заявил, что нынешние модели интеграции сводятся к простой вещи: «Россия должна всем, а России никто не должен ничего», и, чуть что, её партнёры по ЕАЭС и ОДКБ «сразу включают свою независимость невероятную» (это в токаевский огород камешек). Михеев назвал такие модели абсолютно порочными. Как и ситуацию, когда население одной страны (Киргизия, Таджикистан) «стремится полностью переселиться в другую страну (в Россию, разумеется) и отсюда передавать деньги, и всё, и больше ничего не происходит. Это приведёт и к деградации и России, и этих территорий». На вопрос о том, какой должна быть правильная концепция, Михеев не ответил. Сказал лишь, что мы даже очень ограниченную и недоделанную концепцию русского мира боимся озвучивать. Сразу кривые усмешки и прочее. Но когда Россия всем должна, а ей никто – это тупик. Это название, оболочка, но больше ничего.

Тюрколог Владимир Аватков тоже не знает, какой должна быть правильная концепция интеграции. Он лишь напомнил, что мир не может развиваться без идей и ценностей. Нет созидательных ценностей – возникают конфронтационные. Например, идея Великого Турана. «Турция исторически противник России, мы пытались от этого уходить, надеясь, что экономика нам заменит всё, – говорит Аватков. – Но, как показала практика, экономика всего не заменяет. О безопасности тоже нельзя забывать».

В сухом остатке старая истина: у России лишь два надёжных союзника – армия и флот. Пока с ними всё в порядке, можно, наверное, и дальше не принимать всерьёз геополитические страшилки. В нашей с вами Евразии всё будет спокойно. Но если Россия ослабнет, если Путин или его преемник станут вести себя как Горбачёв, всё быстро может измениться. Тем более, что Америке после нынешних выборов не до России и Турции. Мир на некоторое время (может быть и на продолжительное) остаётся без «жандарма», и региональные державы могут всерьез приняться за перекраивание сфер влияния. Я давно живу на свете и помню казахских секретарей ЦК компартии, пламенных интернационалистов, которые, когда сменился ветер, перекувыркнулись через голову и обернулись лидерами национального возрождения. Борцами с империей. Как они рассказывали – кстати, во время официального визита в Турцию – сказки о том, что русские убили в 1860 году последнего казахского хана и закабалили степной народ. Поэтому ни от чего нельзя зарекаться.

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