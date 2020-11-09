Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно — Токаев

Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, сообщает Акорда.

«В ходе совещания министр культуры и спорта Актоты Раимкулова и министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложили главе государства о предложениях, выработанных в ходе работы ученых-лингвистов и экспертов. Актоты Раимкулова представила научно обоснованный проект алфавита. Усовершенствованный вариант полностью соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в традиционной народной письменности, не используются диграфы, то есть обозначения одного звука двумя или более символами. Проект алфавита включает символы, обозначающие все 28 звуков казахского языка», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, глава государства дал ряд поручений по вопросам, рассмотренным на совещании. В частности, президент отметил необходимость проработать совместно с учеными проект алфавита и внести его на рассмотрение очередного заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику при правительстве Республики Казахстан.

По результатам работы данной комиссии правительство должно внести в администрацию президента проект указа об утверждении усовершенствованного алфавита.

«Не стоит забывать, что создание нового алфавита – это непростой вопрос. Разработку новой графики невозможно завершить за один день и даже за один год. Поспешность в этом деле может нанести ущерб всей нашей культуре и исторической идентичности. Проблема заключается не в переходе с кириллицы на латиницу, а в том, что осуществляется масштабная реформа казахского языка. Надо учитывать и финансовую сторону вопроса. Работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно. Можно сказать, что данная графика рассчитана на подрастающее поколение, и именно оно должно в полной мере воспользоваться ее преимуществами. Поэтому этот процесс нужно проводить планомерно, постепенно», – сказал глава государства.

Токаев поручил министерствам культуры и спорта, образования и науки, информации и общественного развития провести среди населения комплексную информационно-разъяснительную работу по вопросам внедрения нового алфавита с привлечением ученых, экспертов и представителей интеллигенции.