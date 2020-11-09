Бесплатно лечившая людей от COVID-19 клиника проиграла апелляцию СЭС в Алматы

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Алматинская клиника «Талант», бесплатно лечившая людей от COVID-19, проиграла апелляцию СЭС, сообщает корреспондент агентства.

«Медицинский центр «Талант» оплатил-таки штраф в размере Т600 тыс., наложенный на него в начале августа алматинским департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг. Апелляция, которую клиника подала в прокуратуру, не была удовлетворена», — сообщила представитель клиники Камила Мурат.

Отмечается, что клиника «Талант», после того как оплатила штраф, делает ремонт и готовится принимать новых пациентов.

Напомним, 5 сентября стало известно, что организованная общественниками на базе ТОО «Медицинский центр «Талант-К» бесплатная клиника для переболевших коронавирусом оштрафована почти на Т1 млн.

Всего за полтора месяца – с середины июня до начала августа, клиника «Талант» оказала помощь свыше 1200 пациентам с коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией. Примечательно, что ни один пациент в клинике за это время не умер.

«В день, бывало, обслуживали до 120 человек, до 4.00-5.00. Потом, когда уже совсем стали падать с ног от усталости, пришлось ограничить время до 22.00. Были пациенты, которых родные привезли с реанимации на лечение к нам», — вспоминает главврач клиники Талант Омаров.