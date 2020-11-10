До подписания соглашения нужно навести справки об арбитраже в Алматы — эксперт

Алматы. 10 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. До подписания соглашения нужно навести справки об арбитраже, заявил адвокат, член Алматинской городской коллегии адвокатов Серик Нурлихин.

«Бизнесменам, которые сталкиваются именно с вопросом будущего разбирательства в арбитраже, до подписания арбитражного соглашения я бы рекомендовал навести справки. Любая сделка предполагает какие-то превентивные меры, в том числе, сбор информации», — сказал Нурлихин на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, арбитражная оговорка или соглашение, по сути, это — сделка двух или более сторон о том, что любые споры будут разрешаться в конкретном арбитраже.

«Чтобы не попасться в сети (аффилированного арбитража – КазТАГ) — в нашем случае здесь был обман: от контрагентов сознательно была сокрыта информация об аффилированности, о том, что эти арбитражи зависимы и зависимы в своих будущих решениях», — сказал Нурлихин.

В свою очередь, директор по правовым вопросам ТОО «NABBI» Динара Джемекешева добавила, что бизнесмену легко попасться в сети.

«На нашем примере, когда мы заключали договор аренды, нам помещение понравилось, и мы уже, по сути, согласовали все условия договора. (…) И вот на последних стадиях нам было заявлено: «Либо вы подписываете арбитражное соглашение, либо договор аренды вы не подписываете», — рассказала Джемекешева.

Законом, по ее словам, четко указано, что договор аренды может быть расторгнут в случаях, когда арендатор не платит арендную плату, либо используют помещение так, что ухудшает его состояние и оно разрушается.

«Мы четко знали, что арендную плату будем платить, помещение не разрушим и даже не могли представить, что можно придумать какое-то формальное основание, пойти в такой арбитраж, и арбитраж, с вопиющим нарушением законодательства, просто вынесет решение, закрыв глаза на то, что происходит в действительности. В рамках нашего бизнеса, мы никогда не сталкивались с таким беспринципным отношением, неуважительным к законодательству, в целом», — сказала Джемекешева.