Минздрав Казахстана планирует бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса 15% населения

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министерство здравоохранения Казахстана планирует бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса 15% населения, сообщил заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

«Постоянно идет работа, постоянно анализ. Мы говорили 2 млн доз, сейчас этот вопрос дополнительно прорабатывается, рассматривается вопрос о том, чтобы обеспечить 15% населения все-таки бесплатной вакцинацией — это около 3,6 млн доз. По нему сейчас прорабатывается, изыскиваются средства, чтобы увеличить этот процент», — сказал Асылбеков на брифинге во вторник.

В свою очередь председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев отметил, что обеспечить вакциной планируется не только государственные медучреждения, но и частные.

«Мы создали соответствующую рабочую группу под руководством первого замминистра, и один из вопросов — понять, каков спрос на эту вакцину как у медорганизаиций и также рассматривается вопрос о помощи частному сектору. Все зависит от бюджета для медорганизаций, который нам выделит правительство и здесь вопрос в этом стоит», — отметил он.