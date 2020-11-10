ДУМК приступит к широкой популяризации концепции «совершенного человека» Абая

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Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) приступит к широкой популяризации концепции «совершенного человека» великого казахского поэта Абая Кунанбаева, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя ДУМК, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы. Глава государства был проинформирован о благотворительной деятельности ДУМК во время пандемии коронавируса. По словам Наурызбая кажы Таганулы, муфтият бесплатно предоставил больницам кислородные аппараты и медицинское оборудование, раздал нуждающимся лекарства, маски и защитную одежду, сшитые в швейных цехах при мечетях. Также в рамках акции «Ел үлесі – пәтерде» было предоставлено 314 квартир», — говорится в сообщении во вторник.

Кроме того, Верховный муфтий рассказал о вопросах повышения квалификации имамов и подготовки кадров.

«Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что муфтият приступит к широкой популяризации учения «Ихсан» и концепции «совершенного человека» Абая. На встрече также были рассмотрены планы и перспективы деятельности ДУМК. В частности, были затронуты вопросы создания Исламской академии, строительства Библиотеки ислама и теологии, приведения архитектуры мечетей в стране в соответствие с казахскими традициями. Глава государства, высоко оценив работу ДУМК, пожелал успехов в дальнейших начинаниях», — сказано в сообщении.

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