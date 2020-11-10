Ранее полученные дипломы лишенных лицензии вузов сохраняют законную силу – МОН РК

Новости 149 0
Кнут или пряник: Как выучить казахский язык Кнут или пряник: Как выучить казахский язык
8357

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ранее полученные дипломы лишенных лицензии вузов сохраняют законную силу, сообщила председатель комитета по контролю в сфере образования и науки министерства образования и науки Казахстана Гулзат Кобенова.

«Если же говорить касательно тех студентов, которые ранее уже получили дипломы лишенного в настоящее время лицензии вуза – это норма не распространяется на выпускников и на ранее полученные лицензии, поэтому они имеют свою законную силу», — сказала Кобенова на брифинге во вторник.

Она отметила, что решение о переводе студентов лишенных лицензии вузов в другие учебные заведения принимается коллегиально с учетом академической разницы и перезачета кредитов и дисциплин с сохранением грантов и максимальным сохранением стоимости обучения для тех, кто обучался на платной основе.

Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года. Однако, по словам главы государства, указанная «работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес».

Похожие материалы:

  1. Институт общей генетики и цитологии реорганизовали в Казахстане
  2. Студентам лишившихся лицензий вузов разрешили перевестись досрочно в Казахстане
  3. Еще пять вузов Казахстана планируют проверить до конца 2020 года
  4. Только половина выпускников медицинских вузов трудоустроились в этом году в РК
  5. Сделать казахстанские вузы исследовательскими университетами предлагает сенатор