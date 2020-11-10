Европарламент и Совет ЕС согласовали семилетний бюджет сообщества

Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Европейский парламент и Совет ЕС согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом 1,8 трлн евро, включая фонд восстановления экономики ЕС после пандемии объемом 750 млрд евро, сообщает ТАСС.

«Сделка достигнута. Совет и Европейский парламент достигли политического соглашения по бюджету и плану восстановления. Соглашение включает целевое усиление ключевых программ ЕС при соблюдении итогового заявления (саммита ЕС от 21 июля 2020 года)», — написал в Twitter представитель немецкого председательства в Совете ЕС.

Как уточняется, на саммите ЕС в июле главы государств 27 стран Евросоюза договорились, что общая сумма семилетнего бюджета ЕС составляет 1 074,3 млрд евро. Эта цифра оказалась почти на 100 млрд евро меньше, чем изначально предлагала Еврокомиссия. Сверх этой суммы лидеры одобрили создание фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро под названием «ЕС нового поколения». Эти средства должны быть привлечены Европейской комиссией в виде долгосрочных заимствований, получение которых должно быть полностью завершено до конца 2026 года. Сроки погашения всей этой суммы рассчитаны на период до 31 декабря 2058 года.

Таким образом, общие расходы бюджета ЕС в 2021-2027 году вырастут вдвое по сравнению с предыдущим семилетним периодом 2014-2020 года. Бюджетное планирование в ЕС осуществляется семилетними циклами, затем в рамках семилетнего бюджетного плана принимаются годовые бюджеты сообщества. Эта система создана, чтобы минимизировать влияние политических перемен в каждой из стран ЕС на финансирование долгосрочных европейских программ.