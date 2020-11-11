Война Миров. Байден и его команда украли победу

Трамп не намерен фиксировать убытки

Административный ресурс на уровне штатов, социальные сети, СМИ и COVID-19 лишили Дональда Трампа возможности еще один срок посидеть в Белом доме. Вообще-то нынешний хозяин Овального кабинета с реноме разрушителя устоев, своего соперника с победой не поздравил. Поможет ли это в судебных тяжбах за президентское кресло – вопрос открытый.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в США «позорищем», президент России Владимир Путин взял паузу, а президент Казахстана Касым Жомарт Токаев уже поздравил Джо Байдена с победой. Вот такой Евразийский союз в действии.

Джо БАЙДЕН. (Фото: Кэролайн Кастер / Associated Press)

Искушенного в избирательных фальсификациях казахстанского обывателя трудно удивить чем-то экстраординарным. Вот американцам и не удалось. Больше шокировали тамошние выборные порядки, которые очень сильно отличаются от штата к штату. Например, в более чем дюжине штатов человеку, пришедшему на избирательный участок, не обязательно предъявлять документ, удостоверяющий его личность – достаточно быть внесенным в списки зарегистрированных избирателей. Сами списки могут годами не уточняться. Поэтому в штате Северная Каролина на последних выборах числились 2200 человек 1910 года рождения и старше, то есть старше 110 лет.

Многие американские «фишки» органично смотрелись бы и в Республике Казахстан. Хотя такие явки избирателей как в штате Невада – 125%, в Пенсильвании – 109% и в Северной Каролине – 107%, даже у нас уже не фигурируют. В приведенных выше штатах Дональд Трамп пусть и с небольшим отрывом, но опережал Джо Байдена, однако в конце концов произошел всплеск в пользу кандидата от демократов, который переломил ход голосования в его пользу. В штате Висконсин средняя явка на выборы составляла 66,3%. В этом году – 89,3%. В Висконсине Трамп до 6 часов утра 4-го ноября побеждал. А в 6 часов за его конкурента поступило сразу 160 тысяч голосов, что и обеспечило ему победу. Аналогичная картина в штате Мичиган.

Все эти нарушения и махинации команда Дональда Трампа скрупулезно фиксировала и предоставляла в распоряжение специально нанятой команды адвокатов, однако насколько это может помочь отстоять победу в судах – не ясно. Информационное давление на действующего президента США уже началось. Все продемократические СМИ, а таковых 93% от американского информационного поля (согласно специально проведенному исследованию), взахлеб поздравляют Джо Байдена с победой. За внешним контуром в кандидате от демократов признали победителя не только главы государств и правительств в лице Канады, Франции или Германии, но и руководители межгосударственных объединений. От лица Евросоюза принесла поздравления Урсула фон дер Ляйен, а от НАТО это сделал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

В том, что политическую страницу президента Трампа стараются как можно быстрее перевернуть главы государств и союзов, с которыми он находился в плохих отношениях – нет ничего удивительного. Но ведь и в среде федерального американского чиновничества 45-й президент популярностью совершенно не пользовался, что подтверждают результаты голосования в федеральном округе Колумбия, где Байден уверенно победил без фальсификаций. Даже когда Дональд Трамп прочно сидел в Белом доме, масса сотрудников департаментов, министерств, посольств и спецслужб занималась саботажем его поручений. Особые надежды в отношении собственной команды ему тоже лучше не питать, поскольку в американской политической культуре покидать лагерь проигравшего политика считается нормальным и естественным явлением.

Тем временем Джо Байден уже делится планами своих действий в качестве 46-го президента США. Так, он обещает вернуть Вашингтон в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения. Из-за того, что г-н Байден человек явно возрастной, все СМИ очень внимательно следят за поведением вице-президента Камалы Харрис. Ряд изданий пишет, что она своей речью даже затмила выступление нового президента.

Пресс-конференция Дональда Трампа, где он обвинил своих противников в фальсификации победы, не была показана многими американскими телевизионными каналами. Объяснение они дали простое: мы не видели, чтобы кто-то что-то крал. В социальных сетях ролики и посты с поздравлениями во славу Джо Байдена специальными алгоритмами поднимаются вверх, а сюжеты про коррупционные истории сына нового президента отправляются в специальные «подвалы» информационных потоков.

«Черным лебедем», который спутал президенту Трампу все карты и сломал игру, стала пандемия коронавируса. Она «съела» почти все экономические достижения действующей администрации, показала неспособность американской системы здравоохранения работать со всем населением (может помогать только платежеспособными категориям). Даже отпечатанные в срочном порядке $4 трлн не решили проблему пошатнувшейся поддержки.

Китаю, кстати, приход в Овальный кабинет президента Байдена ничего хорошего не обещает. Судя по предварительным заявлениям, он будет бороться с Поднебесной во главе коалиции всего коллективного Запада, плюс Япония, Южная Корея и другие союзники. Против такого совокупного потенциала Пекину будет крайне трудно придумать что-либо сопоставимое по возможностям и эффективности.

Дональд Трамп был первым президентом в истории США, который до въезда в Белый дом не занимал никакого государственного или военного поста. Джо Байден в противоположность ему прошел все ступени политической карьеры, которые приняты для типового американского политического лидера. Поэтому ничего удивительного в том, что практически весь истеблишмент США поддержал «своего» против парня от реального сектора экономики, у которого даже в руководстве республиканской партии не наблюдалось полной поддержки.

Инаугурация 46-го президента назначена на 20 января 2021 года. Таким образом, у президента Трампа есть еще более двух месяцев, чтобы попытаться что-нибудь изменить. Первая волна исков в суды штатов Мичиган и Джорджия по свежим следам нарушений при голосовании противниками Дональда Трампа была отбита под предлогом их юридической «безосновательности». Теперь проигравший кандидат намерен зайти с федерального судебного уровня. В противодействии пока еще остающемуся в Овальном кабинете политику видна системная работа, где каждый штат, губернатор или чиновник принимает индивидуальное решение, но все вместе они складываются в единый антитрамповский тренд.

Не стоит забывать, что Дональд Трамп все-таки человек возрастной и запасы энергии в нем не безграничны. Отрезанием от возможностей быстрой апелляции и опротестования итогов выборов противники пытаются лишить его задора к сопротивлению. Пока он так и не смог создать плацдарм, опираясь на который можно было бы попытаться развернуть ситуацию в обратном направлении. Надо отдать должное президенту Трампу, попытки он при этом не прекращает.

Поражение Дональда Трампа очень похоже на поражение сборной Аргентины от сборной ФРГ на чемпионате мира по футболу 1990 года. Ведомые Марадоной аргентинские футболисты даже оставшись вдесятером не позволяли немцам забить гол с игры и дело шло к послематчевым пенальти. Тогда в дело вступил мексиканский судья Эдгардо Кодесаль, назначивший в ворота Аргентины паленый пенальти на 85-ой минуте встречи. В случае с победой Джо Байдена роль мутного пенальти выполнили избирательные махинации.

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