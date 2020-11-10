Открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису продолжится в 2021 году

Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Открытый командный чемпионат Казахстана по настольному теннису будет продолжен в следующем году, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«Как известно, первый круг был сыгран в начале марта в Алматы, в Павлодаре, но COVID-19 внес свои коррективы в ход чемпионата. По результатам первого круга не выявлены победители и призеры, команды, идущие на повышение/понижение в обеих лигах, а также обладатели призов «Лучший игрок», «Лучший тренер», — рассказал директор организационного комитета, судья международной категории Тимур Ходжаев.

Как уточняется, на 2021 год запланированы оставшиеся три тура в Суперлиге и Высшей лиге. Взносы команд на участие в соревновании сохраняются. В преддверии второго тура сезона 2020/2021 будет открыто трансферное окно.