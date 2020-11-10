«Казатомпром» обновил состав руководства

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» обновило состав руководства после проведения соответствующих внутренних корпоративных процедур и одобрения советом директоров, сообщает пресс-служба компании.

«Меиржан Юсупов освобожден от должности главного директора по экономике и финансам и члена правления в связи с его назначением вице-министром национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, Юсупов внес огромный вклад в успех компании, в особенности в период подготовки и выхода компании на IPO в рамках приватизации «Казатомпрома» в 2018 году.

«Камила Сыздыкова, управляющий директор по экономике и планированию, сменит г-на Юсупова на должности главного директора по экономике и финансам», — пишет пресс-служба.

Сыздыкова имеет более 10-ти лет опыта работы в урановой отрасли как в Казахстане, так и за его пределами, включая различные должности в группе компаний «Казатомпрома». Сыздыкова сыграла важную роль в период подготовки компании к IPO, а также принимает активное участие в проектах трансформации и цифровизации компании, включая внедрение SAP ERP и цифровых бизнес-практик.

«Бауржан Ибраев, главный директор по ядерному топливому циклу (ЯТЦ), член Правления, достигает 63-летнего пенсионного возраста, в связи с чем будет освобожден от должности с 1 января 2021 года после длительной и заслуженной карьеры в области физики и ЯТЦ. С 2001 года Ибраев занимал различные руководящие и технические должности в уранодобывающих и научно-технических дочерних предприятиях «Казатомпрома», в 2015 году был назначен главным директором по производству и ЯТЦ. Компания выражает благодарность Ибраеву не только за его вклад в достижении «Казатомпромом» лидирующих позиций на мировом рынке урана, но и за его вклад в развитие науки и атомной отрасли Казахстана», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что Мажит Шарипов, управляющий директор ЯТЦ, имеющий опыт работы на различных должностях в «Казатомпроме» с 2015 года сменит Ибраева на должности Главного директора по ЯТЦ.

«Шарипов привнесет значительную экспертизу на новой должности, учитывая его более чем 31-летний опыт на различных должностях на государственной службе и в частном секторе, включая должности директора департамента ядерной энергетики и атомной промышленности министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, директора департамента атомной энергетики и промышленности Агентства РК по атомной энергии и председателя комитета по атомной энергии», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что Риаз Ризви покинет пост главного директора по маркетингу и члена правления в связи с завершением его трудового договора с «Казатомпромом» в конце 2020 года и дальнейшими собственными планами. Компания выражает благодарность Ризви за применение им своего опыта в разработке новой долгосрочной стратегии развития «Казатомпрома», и развитии сильной и коммерчески ориентированной команды по маркетингу, продажам и управлению портфелем контрактов.

«Опыт Ризви неоценим и сыграл важную роль в создании швейцарской трейдинговой дочерней компании Trading House KazakAtom (THK), реализации программы реструктуризации активов и IPO компании. Благодаря данным инициативам «Казатомпром» сегодня признан как компания, ориентированная на рынок, осуществляющая свою деятельность на принципах прозрачности, клиентоориентированности и создания долгосрочной стоимости», — рассказали в компании.

В тексте также говорится, что Аскар Батырбаев, управляющий директор по продажам, имеющий опыт работы в группе компаний Казатомпрома с 2006 года, сменит Ризви на должности главного директора по маркетингу.

«Биржан Дуйсембеков, главный директор по стратегии и развитию и член правления, взял учебный отпуск с целью получения магистрской степени в менеджменте университета Regent’s University London. Ерлан Тулеугожин, управляющий директор по управлению активами и инвестициям, будет исполнять обязанности главного директора по стратегии и развитию компании на период отсутствия Дуйсембекова. Обладая 15-летним опытом работы на различных должностях в группе компаний АО «Самрук-Қазына», г-н Тулеугожин присоединился к ТОО «СП «КАТКО» в 2018 году в качестве заместителя исполнительного директора по финансам, перейдя в 2019 году на свою нынешнюю должность в «Казатомпроме», — уточняет пресс-служба.

В дополнение, Компания сообщает, что Марат Елемесов, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам, войдет в состав правления «Казатомпрома» с января 2021 года.

Елемесов имеет более чем 10-тилетний опыт работы в области международного права на государственной службе и в частном секторе, включая два года на руководящих должностях в «Казатомпроме».

«В результате вышеуказанных изменений, по состоянию на 1 января 2021 года руководство Казатомпрома составят: Галымжан Пирматов, председатель правления; Камила Сыздыкова, главный директор по экономике и финансам; Даурен Кунанбаев, главный директор по производству; Бексултан Бекмуратов, главный директор по HR и трансформации; Аскар Батырбаев, главный директор по маркетингу; Мажит Шарипов, главный директор по ЯТЦ; Ерлан Тулеугожин, и.о. главного директора по стратегии и развитию; Марат Елемесов, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам», — резюмируется в сообщении.