Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Послабление карантинного режима вводятся в Алматы, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане.

«Разрешается: со второй четверти обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; деятельность объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) без справки ПЦР-обследования на COVID-19», — говорится в сообщении во вторник.

Также разрешается деятельность в тестовом режиме объектов туризма: с 19 до 30 ноября СОЦ «Медеу» (до 500 человек); с 16 до 30 ноября ГЛК «Шымбулак» (до 30% посетителей).

Уточняется, что деятельность театров допустима до 50% заполняемости, не более 100 человек в зале.

Точки общественного питания и торгово-развлекательные центры смогут работать до 22.00.