Ряд документов подписал Токаев на заседании совета глав стран ШОС

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Ряд документов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.

По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы: