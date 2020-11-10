Ряд документов подписал Токаев на заседании совета глав стран ШОС

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Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Ряд документов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.

По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы:

  1. Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
  2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года.
  3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.
  4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Комплексном плане совместных действий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.
  5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона.
  6. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Евразийской экономической комиссией.
  7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной организацией здравоохранения.
  8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Культурно-интеграционном Центре Шанхайской организации сотрудничества.
  9. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.
  10. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2019 году.
  11. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне.
  12. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в сети Интернет.
  13. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
  14. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии наркоугрозе.
  15. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции.
  16. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области цифровой экономики.

 

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