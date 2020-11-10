Ряд документов подписал Токаев на заседании совета глав стран ШОС

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Ряд документов подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
По итогам саммита были приняты и подписаны следующие документы:
- Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении Плана действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Комплексном плане совместных действий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Секретариатом Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Евразийской экономической комиссией.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Всемирной организацией здравоохранения.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Культурно-интеграционном Центре Шанхайской организации сотрудничества.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год.
- Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о Докладе Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2019 году.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том числе в сети Интернет.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о противодействии наркоугрозе.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции.
- Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области цифровой экономики.