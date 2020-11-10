Боевые действия за статус и пособия продолжаются

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Должны ли попытки переосмысления войн сказываться на статусе ветеранов? Об этом – член рабочей группы по разработке Закона о ветеранах Мухтар Тайжан и Председатель Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов