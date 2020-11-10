Боевые действия за статус и пособия продолжаются 10.11.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 545 0 Должны ли попытки переосмысления войн сказываться на статусе ветеранов? Об этом – член рабочей группы по разработке Закона о ветеранах Мухтар Тайжан и Председатель Союза ветеранов Мурат Мухамеджанов Похожие материалы: Токаев подписал закон об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров Общественница заявила об избиении за вопрос на русском языке в автобусе в Алматы Кабмин присвоил новый статус Казахскому национальному аграрному университету Казахстан отказался от соглашения с Латвией в области информационных технологий Токаева пригласили посетить Южную Корею в 2021 году