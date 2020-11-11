Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Алматинца подозревают в обмане ломбардов на Т110 млн, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел РК.

«Подозреваемый – гражданин И. ранее к уголовной ответственности не привлекался. Однако у него возник преступный умысел, с целью извлечь материальную выгоду путем мошеннической схемы. Он ловко подделывал VIN-код на свой автомобиль Cadillac Escalade и выдавал этот транспорт, как только что ввезенный в страну из другого государства. При этом, платил утилизационный сбор и далее регистрировал автомашину по-новому, на родственников или знакомых. И уже с новым пакетом документов он приходил в очередной ломбард, закладывать автомобиль с правом вождения. Проще говоря, подозреваемый брал крупные суммы в кредит, оставляя в залог де-юре несуществующий джип», – рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Алматы Мухамедали Сейсенулы в среду.

Как уточняется, по такой схеме 31-летний житель Алматы обманул порядка четырех ломбардов на территории города. За ним числится восемь эпизодов.

Действия задержанного квалифицированы по п.2 ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РК.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».