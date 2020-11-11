Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 12 ноября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«12 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«12 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный утром и днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«12 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 12 ноября ночью и утром ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 90-95%.

«12 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более», — сообщают в «Казгидромет».

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-95%.

«12 ноября в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«12 ноября в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 12 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма — 75-80%.

«Днем 12 ноября в Карагандинской области местами ожидаются сильние осадки (снег, дождь). 12-13 ноября местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде 12 ноября ожидаются гололед, метель, туман, днем ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 12 ноября ожидается туман, гололед», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.