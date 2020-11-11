Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Движение по мосту Алаш в Нур-Султане частично перекроют 12 ноября, сообщает пресс-служба столичного акимата.

«12 ноября с 12.00 до 18.00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова», — говорится в сообщении в среду.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.