«Есть ли раскол во власти?». «Готово ли казахстанское общество к политической реинкарнации Имангали Тасмагамбетова». «Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам». «Если в комнате душно, то нужно открывать окно!». «Виды на премьера»

День за днем 160 0
Сетевой Казахстан 11 ноября 2020г.

KAZPRAVDA.KZ. «О чем говорил Токаев на заседании глав государств — членов ШОС» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в формате видеоконференции. «Прежде всего хочу выразить глубокую признательность российскому председательству и лично вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин — прим. автора), за организацию данного мероприятия. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с убедительной победой на недавних президентских выборах. Среди нас находится исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу братской нам страны в период политического кризиса«, – сказал Токаев. Президент РК отметил, что пандемия коронавируса не позволила встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита.

POLITIC.KZ. Данияр АШИМБАЕВ — «Есть ли раскол во власти?» — Ак Орда, Библиотека и «Нур Отан» в контексте нынешней электоральной кампании… Резюмируем: ТОКАЕВ как действующий президент объективно заинтересован в победе «Nur Otan», поскольку результаты выборов станут как оценкой работы его как главы государства и возглавляемой им вертикали власти, так и важным инструментом реализации его политики в долгосрочной перспективе. А для электората голосование за партию будет не только «референдумом» по доверию к стратегическому курсу Нурсултана НАЗАРБАЕВА, но и по отношению к реформам и политике Касым-Жомарта Токаева, которые являются частью этого же курса.

Имангали ТасмагамбетовNOVGAZ.COM. Амантай ДАНДЫГУЛОВ, шеф-редактор – «…Время собирать камни» — Готово ли казахстанское общество к политической реинкарнации Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА… В последнее время многие думают, что Тас ушел в политическое небытие, руководствуясь внутренними соображениями и инстинктом самосохранения. Но это был сильный стратегический ход искушенного политика, снявший с него подозрения и вернувший расположение Библиотеки. И говорить о нем в прошедшем времени очень и очень рано. Уверен, он не может молча смотреть на то, как стремительно беднеет население его родной страны, как ропщет народ под бременем не перестающего тяжелеть быта. Верю и в то, что Имангали Тасмагамбетов не будет просто так отсиживаться на политической пенсии. Скорее, он удачно дополнит ныне действующую команду. Однако, есть ощущение того, что сам народ потребует его возвращения.

IACENTR.RU. «Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам» — Казахстанские региональные элиты десятилетиями оставались тайной и неизученной силой. Однако если раньше они были представлены в публичном поле, то сегодня порой создается впечатление, что ни экспертное сообщество, ни Центр не знают правил игры для взаимодействия с этой силой. Президент общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА рассказывает о своих наблюдениях в проявлениях этой силы — Например, берут акима, замов акима, каких-то назначенцев и судят по тому, как работает глава региона и его команда, а фактически выясняется, что все решения принимаются в других местах. Это непонимание не очень хорошо для управляемости регионов, для эффективности выполнения решений и так далее.

SPIK.KZ. «Амиржан Косанов: Если в комнате душно, то нужно открывать окно!» — Амиржан КОСАНОВ – один из тех, кого рекрутировали на государственную службу в 90-х годах. Выпускник факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби, он блестяще начал свой путь в самой главной газете страны на казахском языке – «Егемен Казахстан». Прекрасно говорящий и пишущий на двух языках, Амиржан довольно быстро оказался в поле зрения властей. И потому он одним из первых среди журналистов республики оказался приглашенным на госслужбу. И кому, как не ему, знать, влияет ли «институт агашизма» на кадровую и иную политику — Впрочем, и сейчас проблема «отцов и детей» не снята с повестки дня. И это не объективные, присущие человечеству и поколениям противоречия и конфликты, а субъективные, специфические, присущие авторитарному режиму и основанные на нежелании «агашек» делиться властью, деньгами, влиянием и статусом.

Генеральская линия Касым-Жомарта Токаева Генеральская линия Касым-Жомарта Токаева
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QMONITOR.KZ. «Кто бы мог попасть в предвыборные списки «Нур Отана» и других партий?» — Как показывает опыт предыдущих электоральных кампаний, казахстанцы в большинстве своем голосуют не за предвыборные программы, а за персоналии. Скорее всего, так будет и на сей раз. И уже совсем скоро партии, решившие бороться за места в мажилисе, должны будут обнародовать свои партийные списки. В этой связи мы предложили ряду экспертов Андрею ЧЕБОТАРЕВУ, Максиму КАЗНАЧЕЕВУ и Петру СВОИКУ чисто гипотетически представить, что они получат возможность участвовать в их формировании. Каким партиям и кандидатуры каких конкретно людей они бы предложили включить в списки? И почему?

NOMAD.SU. «Виды на премьера» — В последнее время в социальных сетях активно обсуждается тема формирования будущего правительства Республики Казахстан. Данияр АШИМБАЕВ — Какой будет политика Токаева в этом вопросе – сказать сложно. Хотя обратите внимание: после июньских президентских выборов 2019 года немало чиновников было переназначено на свои должности, а потом заменено. Мне кажется, что в целом работа правительства Аскара Мамина устраивает и Токаева как президента и Назарбаева как председателя Совета Безопасности и лидера партии «Нур Отан». Хотя до января еще немало времени, и ситуация может измениться.

Данияр АШИМБАЕВ – «Коммунисты, шаг вперед!» — 11 ноября стартует первый предвыборный съезд — Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) — партии относительно молодой, но в то же время продолжающей славные исторические традиции. В последнее время начались нападки на партию из серии, что, мол, пора запретить коммунистическую символику. Хотелось бы отметить, что в среде тех, кто выступает с такого рода идеями, высокопоставленных работников с опытом работы в партийных структурах намного больше, чем в КНПК. Во-вторых, коммунисты сыграли огромную роль в становлении и развитии Казахстана, и рисовать роль прежней КПК однозначно черными красками — как минимум, глупо. В-третьих, складывается впечатление, что партию с популярным названием просто начинают топить конкуренты перед выборами. КНПК — важная часть казахстанского политического поля и хочется пожелать им удачи в этой электоральной кампании.

KAZVEDOMOSTI.KZ. «Непарламентские аутсайдеры» — Или о неприкаянных партиях «Ауыл» и ОСДП. На партийном поле Казахстана есть два игрока, которые ярко выделяются своей политической неустроенностью в широком смысле слова. Они и не в парламенте, и не отвечают своей вывеске по форме и по сути. Но несчастья у партий «Ауыл» и ОСДП имеют разную природу.

Айдар АЛИБАЕВ365INFO.KZ. «Снижение пенсионного возраста: в чем хитрость авторов идеи?» — Экономист, руководитель общественного объединения «Союз потребителей финансовых услуг Казахстана» Айдар АЛИБАЕВ — То, что коммунисты подняли этот вопрос, объясняется очень легко. Объявлена предвыборная кампания, поэтому и запускаются такие популистские идеи. Вроде и последствий за такие заявления никаких, а народу приятно слышать. Пенсионный возраст законодательно подняли давно. И где были коммунисты в тот момент? Если бы они действительно ратовали за снижение пенсионного возраста, то не голосовали бы за его повышение несколько лет назад.

Дойдёт ли Эрдоган до Казани? Дойдёт ли Эрдоган до Казани?
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FORBES.KZ. Досым САТПАЕВ – «Как сложатся отношения между Казахстаном и США после выборов?» — Много лет в Акорде считали, что если «ослы» или «слоны» приходят и уходят из Белого дома, то американский нефтегазовый бизнес в Казахстане (имеющий сильных лоббистов, как среди республиканцев, так и демократов), пока все еще остается в стране… Впрочем, для казахстанских властей более опасна ситуация, когда «нефтяной век закончится не потому, что кончится нефть». По мнению Алмаса ЧУКИНА, пик нефтяной эры придется на 2030 год, а в 2040-2050 спрос на углеводороды начнет постепенно снижаться. Понятно, что за это время в Белом Доме еще сменится несколько президентов (как демократов, так и республиканцев), и один из них, возможно, будет свидетелем того, как крупный американский нефтегазовый бизнес постепенно начнет сворачивать свою деятельность в Казахстане.

EXCLUSIVE.KZ. «Зачем Жандарбек Бекшин дезинфицирует подъезды?» — Врач-эпидемиолог Юрий АНОХИН — Раньше при возникновении очага особо опасной карантинной инфекции комитет государственной безопасности опережал нас, врачей. А сейчас даже мы не знаем, что и для чего распыляют в подъездах наших домов и перед входом в магазины, — дезсредства или культуру самого COVID. Ведь в ответ на все вопросы мы слышим тишину. Но вся беда в том, что наше здравоохранение как не влияло, так и не влияет на течение коронавирусной эпидемии.

REZONANS.KZ. Тулеген АСКАРОВ – «Ко второй волне пандемии готовности не чувствуется» — Но, судя по тому, что правительство не предпринимает каких-либо новых особых усилий по выходу из ухудшающейся ситуации, остается лишь предположить, что оно и не будет ничего делать до парламентских выборов 10 января следующего года, чтобы затем просто передать эстафету новому составу Кабмина.

CONTUR.KZ. Андрей ЛОГИНОВ — «Президент для Перуашева ничего не значит?» — В ряде СМИ вышла новость, что лидер партии «Aq Jol», действующий депутат Мажилиса и вообще эксперт во всех вопросах Азат ПЕРУАШЕВ направил в суд города Нур-Султана личное поручительство за экс- министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА… Весело живем товарищи! Подайте книгу чудес Казахстана, так и запишем, что акжоловец заступается за нуротановца! И это при том, что этот акжоловец ранее сам был нуротановцем! Правомерно ли подобное поручительство со стороны лидера политической партии в разгар парламентских выборов? По мне, так это давление на суд, покушение на независимость отправителей правосудия. А это между прочим также идёт вразрез с поручением Главы государства.

Каиргали КонеевEHONEWS.KZ. «Каиргали Конеев: возможно, что следственный суд в очень скором времени снимет все обвинения с Биртанова» — Задержание бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана БИРТАНОВА, подозреваемого в хищении бюджетных средств вызвало большой общественный резонанс. В его защиту выступил ряд известных профессоров, а также лидер национал-патриотической партии Ак жол Азат ПЕРУАШЕВ. В противовес этим попыткам появилась петиция известного детского врача Каиргали КОНЕЕВА, который наоборот призывал оставить экс-министра под стражей. Он любезно согласился ответить на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав данную ситуацию — Очень высока вероятность того, что он просто сбежит за границу, как это делали до него горе-политики на протяжении 30 лет. Ведь у Биртанова есть недвижимость за рубежом, и имея тестя генерал-майора КНБ, который долго руководил еще и пограничными войсками, уехать незаконно за границу не составит труда.

От «Асара» до «Адала» От «Асара» до «Адала»
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TIME.KZ. «Вверх по нисходящей» — Итоги социально-экономического развития за январь-октябрь обсудили во вторник на заседании правительства. В это трудно, наверное, поверить, но Миннацэкономики утверждает: при падении в отчетном периоде ВВП аж на 2,9 процента “почти все отрасли реального сектора”в плюсе! Однако в целом экономическая картина далека от радужной.

«Золотое дно» — Существующее еще с советских времен ядовитое хвостохранилище в Мангистауской области является самой острой экологической проблемой Западного региона страны. Местные жители поднимают эту тему на встречах с чиновниками разных рангов на протяжении последних 10 лет. Однако пока слышат только обещания.

«Учителя стали слепыми исполнителями» — Почему реформа по внедрению в школах трехъязычия провалилась и как ее реанимировать? Доктор философии в области образования Лаура КАРАБАСОВА — автор книг и статей в высокорейтинговых международных журналах по вопросам изучения языков и введения трехъязычного образования. Она провела несколько исследований, посвященных этой теме, в Назарбаев Интеллектуальных (НИШ) и общеобразовательных школах. В 2013-2015 годах была специалистом по трехъязычному обучению в НИШ. Позже стала координатором национальной рабочей группы, которая занималась разработкой концепции трехъязычного образования.

KAPITAL.KZ. «Почему производителям ягоды невыгодно работать с ретейлерами» — В Казахстане не развит клубничный бизнес. В основном на рынке представлена импортная ягода. По словам основателя ТОО «Эко Ферма 2015» Азамата ЖЕСЕМБИЕВА, экспорт этой культуры практически нулевой. «К нам в страну зимой эта ягода преимущественно привозится из Турции. Летом и осенью на местном рынке в основном продается кыргызская клубника, но она плохого качества. Летом она недорогая, около 1 тыс. тенге за килограмм. В итоге казахстанским производителям качественной клубники сложно конкурировать с кыргызскими», – отмечает он. В интервью Азамат Жексембиев рассказал о проблемах фермеров и почему им невыгодно работать с супермаркетами.

TENGRINEWS.KZ. «Как остановить утечку мозгов из Казахстана» — Остановить утечку мозгов из Казахстана можно, если дать талантливым ребятам возможность создавать свои проекты здесь. С этой целью при Назарбаев Университете создали программу для поддержки стартапов, рассказывает глава бизнес-инкубатора NURIS Анарбек УТЕГУЛОВ. В интервью он объяснил, как стать участником проекта и превратить свою идею в успешный бизнес. «В Казахстане много талантливых кадров, настоящих профессионалов. Но многие уезжают за границу — продолжают обучение или остаются в топовых компаниях — таких как Facebook и Google. В Казахстане, пока нет современной индустрии, где они могли бы быть приняты высококлассным специалистом на работу. Не все готовы принять такие кадры, а за рубежом их разбирают».

Боевые действия за статус и пособия продолжаются Боевые действия за статус и пособия продолжаются
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VLAST.KZ. ««Интернет есть, но не везде». Как родители и школьники в селах справляются с онлайн-обучением?» — В селе Жамбыл, расположенном примерно в 60-ти километрах на юго-запад от Алматы, как и во всей стране, школьники тоже учатся в основном онлайн. Но слабый интернет, его дороговизна, а иногда отсутствие возможности им пользоваться, делают жизнь школьников Жамбыла сложнее, чем у их сверстников из городов. Vласть съездила в село, чтобы поговорить с родителями, учителями и школьниками о том, как дался им переход на онлайн обучение.

LITER.KZ. «Семьи пенсионеров выселяют в Алматы ради здания КНБ» — В Алматы жителей двухэтажных домов, среди которых, в основном одинокие пенсионеры, принудительно выселяют. Три дома, расположенные на пересечении проспекта Абая и улицы Байзакова, пойдут под снос, а участок передадут для строительства административного здания КНБ. При этом жильцы утверждают, что дома не ветхие, и поступили с ними несправедливо.

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