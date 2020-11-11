«Есть ли раскол во власти?». «Готово ли казахстанское общество к политической реинкарнации Имангали Тасмагамбетова». «Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам». «Если в комнате душно, то нужно открывать окно!». «Виды на премьера»

Сетевой Казахстан 11 ноября 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «О чем говорил Токаев на заседании глав государств — членов ШОС» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил на заседании совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходило в формате видеоконференции. «Прежде всего хочу выразить глубокую признательность российскому председательству и лично вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин — прим. автора), за организацию данного мероприятия. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с убедительной победой на недавних президентских выборах. Среди нас находится исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу братской нам страны в период политического кризиса«, – сказал Токаев. Президент РК отметил, что пандемия коронавируса не позволила встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита.

POLITIC . KZ . Данияр АШИМБАЕВ — «Есть ли раскол во власти?» — Ак Орда, Библиотека и «Нур Отан» в контексте нынешней электоральной кампании… Резюмируем: ТОКАЕВ как действующий президент объективно заинтересован в победе «Nur Otan», поскольку результаты выборов станут как оценкой работы его как главы государства и возглавляемой им вертикали власти, так и важным инструментом реализации его политики в долгосрочной перспективе. А для электората голосование за партию будет не только «референдумом» по доверию к стратегическому курсу Нурсултана НАЗАРБАЕВА, но и по отношению к реформам и политике Касым-Жомарта Токаева, которые являются частью этого же курса.

NOVGAZ.COM . Амантай ДАНДЫГУЛОВ, шеф-редактор – «…Время собирать камни» — Готово ли казахстанское общество к политической реинкарнации Имангали ТАСМАГАМБЕТОВА… В последнее время многие думают, что Тас ушел в политическое небытие, руководствуясь внутренними соображениями и инстинктом самосохранения. Но это был сильный стратегический ход искушенного политика, снявший с него подозрения и вернувший расположение Библиотеки. И говорить о нем в прошедшем времени очень и очень рано. Уверен, он не может молча смотреть на то, как стремительно беднеет население его родной страны, как ропщет народ под бременем не перестающего тяжелеть быта. Верю и в то, что Имангали Тасмагамбетов не будет просто так отсиживаться на политической пенсии. Скорее, он удачно дополнит ныне действующую команду. Однако, есть ощущение того, что сам народ потребует его возвращения.

IA — CENTR . RU . «Элиты в регионах Казахстана играют по своим правилам» — Казахстанские региональные элиты десятилетиями оставались тайной и неизученной силой. Однако если раньше они были представлены в публичном поле, то сегодня порой создается впечатление, что ни экспертное сообщество, ни Центр не знают правил игры для взаимодействия с этой силой. Президент общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА рассказывает о своих наблюдениях в проявлениях этой силы — Например, берут акима, замов акима, каких-то назначенцев и судят по тому, как работает глава региона и его команда, а фактически выясняется, что все решения принимаются в других местах. Это непонимание не очень хорошо для управляемости регионов, для эффективности выполнения решений и так далее.

SPIK . KZ . «Амиржан Косанов: Если в комнате душно, то нужно открывать окно!» — Амиржан КОСАНОВ – один из тех, кого рекрутировали на государственную службу в 90-х годах. Выпускник факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби, он блестяще начал свой путь в самой главной газете страны на казахском языке – «Егемен Казахстан». Прекрасно говорящий и пишущий на двух языках, Амиржан довольно быстро оказался в поле зрения властей. И потому он одним из первых среди журналистов республики оказался приглашенным на госслужбу. И кому, как не ему, знать, влияет ли «институт агашизма» на кадровую и иную политику — Впрочем, и сейчас проблема «отцов и детей» не снята с повестки дня. И это не объективные, присущие человечеству и поколениям противоречия и конфликты, а субъективные, специфические, присущие авторитарному режиму и основанные на нежелании «агашек» делиться властью, деньгами, влиянием и статусом.

QMONITOR . KZ . «Кто бы мог попасть в предвыборные списки «Нур Отана» и других партий?» — Как показывает опыт предыдущих электоральных кампаний, казахстанцы в большинстве своем голосуют не за предвыборные программы, а за персоналии. Скорее всего, так будет и на сей раз. И уже совсем скоро партии, решившие бороться за места в мажилисе, должны будут обнародовать свои партийные списки. В этой связи мы предложили ряду экспертов Андрею ЧЕБОТАРЕВУ, Максиму КАЗНАЧЕЕВУ и Петру СВОИКУ чисто гипотетически представить, что они получат возможность участвовать в их формировании. Каким партиям и кандидатуры каких конкретно людей они бы предложили включить в списки? И почему?

NOMAD . SU . «Виды на премьера» — В последнее время в социальных сетях активно обсуждается тема формирования будущего правительства Республики Казахстан. Данияр АШИМБАЕВ — Какой будет политика Токаева в этом вопросе – сказать сложно. Хотя обратите внимание: после июньских президентских выборов 2019 года немало чиновников было переназначено на свои должности, а потом заменено. Мне кажется, что в целом работа правительства Аскара Мамина устраивает и Токаева как президента и Назарбаева как председателя Совета Безопасности и лидера партии «Нур Отан». Хотя до января еще немало времени, и ситуация может измениться.

Данияр АШИМБАЕВ – «Коммунисты, шаг вперед!» — 11 ноября стартует первый предвыборный съезд — Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) — партии относительно молодой, но в то же время продолжающей славные исторические традиции. В последнее время начались нападки на партию из серии, что, мол, пора запретить коммунистическую символику. Хотелось бы отметить, что в среде тех, кто выступает с такого рода идеями, высокопоставленных работников с опытом работы в партийных структурах намного больше, чем в КНПК. Во-вторых, коммунисты сыграли огромную роль в становлении и развитии Казахстана, и рисовать роль прежней КПК однозначно черными красками — как минимум, глупо. В-третьих, складывается впечатление, что партию с популярным названием просто начинают топить конкуренты перед выборами. КНПК — важная часть казахстанского политического поля и хочется пожелать им удачи в этой электоральной кампании.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Непарламентские аутсайдеры» — Или о неприкаянных партиях «Ауыл» и ОСДП. На партийном поле Казахстана есть два игрока, которые ярко выделяются своей политической неустроенностью в широком смысле слова. Они и не в парламенте, и не отвечают своей вывеске по форме и по сути. Но несчастья у партий «Ауыл» и ОСДП имеют разную природу.

365 INFO . KZ . «Снижение пенсионного возраста: в чем хитрость авторов идеи?» — Экономист, руководитель общественного объединения «Союз потребителей финансовых услуг Казахстана» Айдар АЛИБАЕВ — То, что коммунисты подняли этот вопрос, объясняется очень легко. Объявлена предвыборная кампания, поэтому и запускаются такие популистские идеи. Вроде и последствий за такие заявления никаких, а народу приятно слышать. Пенсионный возраст законодательно подняли давно. И где были коммунисты в тот момент? Если бы они действительно ратовали за снижение пенсионного возраста, то не голосовали бы за его повышение несколько лет назад.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Как сложатся отношения между Казахстаном и США после выборов?» — Много лет в Акорде считали, что если «ослы» или «слоны» приходят и уходят из Белого дома, то американский нефтегазовый бизнес в Казахстане (имеющий сильных лоббистов, как среди республиканцев, так и демократов), пока все еще остается в стране… Впрочем, для казахстанских властей более опасна ситуация, когда «нефтяной век закончится не потому, что кончится нефть». По мнению Алмаса ЧУКИНА, пик нефтяной эры придется на 2030 год, а в 2040-2050 спрос на углеводороды начнет постепенно снижаться. Понятно, что за это время в Белом Доме еще сменится несколько президентов (как демократов, так и республиканцев), и один из них, возможно, будет свидетелем того, как крупный американский нефтегазовый бизнес постепенно начнет сворачивать свою деятельность в Казахстане.

EXCLUSIVE . KZ . «Зачем Жандарбек Бекшин дезинфицирует подъезды?» — Врач-эпидемиолог Юрий АНОХИН — Раньше при возникновении очага особо опасной карантинной инфекции комитет государственной безопасности опережал нас, врачей. А сейчас даже мы не знаем, что и для чего распыляют в подъездах наших домов и перед входом в магазины, — дезсредства или культуру самого COVID. Ведь в ответ на все вопросы мы слышим тишину. Но вся беда в том, что наше здравоохранение как не влияло, так и не влияет на течение коронавирусной эпидемии.

REZONANS . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Ко второй волне пандемии готовности не чувствуется» — Но, судя по тому, что правительство не предпринимает каких-либо новых особых усилий по выходу из ухудшающейся ситуации, остается лишь предположить, что оно и не будет ничего делать до парламентских выборов 10 января следующего года, чтобы затем просто передать эстафету новому составу Кабмина.

CONTUR . KZ . Андрей ЛОГИНОВ — «Президент для Перуашева ничего не значит?» — В ряде СМИ вышла новость, что лидер партии «Aq Jol», действующий депутат Мажилиса и вообще эксперт во всех вопросах Азат ПЕРУАШЕВ направил в суд города Нур-Султана личное поручительство за экс- министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА… Весело живем товарищи! Подайте книгу чудес Казахстана, так и запишем, что акжоловец заступается за нуротановца! И это при том, что этот акжоловец ранее сам был нуротановцем! Правомерно ли подобное поручительство со стороны лидера политической партии в разгар парламентских выборов? По мне, так это давление на суд, покушение на независимость отправителей правосудия. А это между прочим также идёт вразрез с поручением Главы государства.

EHONEWS . KZ . «Каиргали Конеев: возможно, что следственный суд в очень скором времени снимет все обвинения с Биртанова» — Задержание бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана БИРТАНОВА, подозреваемого в хищении бюджетных средств вызвало большой общественный резонанс. В его защиту выступил ряд известных профессоров, а также лидер национал-патриотической партии Ак жол Азат ПЕРУАШЕВ. В противовес этим попыткам появилась петиция известного детского врача Каиргали КОНЕЕВА, который наоборот призывал оставить экс-министра под стражей. Он любезно согласился ответить на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав данную ситуацию — Очень высока вероятность того, что он просто сбежит за границу, как это делали до него горе-политики на протяжении 30 лет. Ведь у Биртанова есть недвижимость за рубежом, и имея тестя генерал-майора КНБ, который долго руководил еще и пограничными войсками, уехать незаконно за границу не составит труда.

TIME . KZ . «Вверх по нисходящей» — Итоги социально-экономического развития за январь-октябрь обсудили во вторник на заседании правительства. В это трудно, наверное, поверить, но Миннацэкономики утверждает: при падении в отчетном периоде ВВП аж на 2,9 процента “почти все отрасли реального сектора”в плюсе! Однако в целом экономическая картина далека от радужной.

«Золотое дно» — Существующее еще с советских времен ядовитое хвостохранилище в Мангистауской области является самой острой экологической проблемой Западного региона страны. Местные жители поднимают эту тему на встречах с чиновниками разных рангов на протяжении последних 10 лет. Однако пока слышат только обещания.

«Учителя стали слепыми исполнителями» — Почему реформа по внедрению в школах трехъязычия провалилась и как ее реанимировать? Доктор философии в области образования Лаура КАРАБАСОВА — автор книг и статей в высокорейтинговых международных журналах по вопросам изучения языков и введения трехъязычного образования. Она провела несколько исследований, посвященных этой теме, в Назарбаев Интеллектуальных (НИШ) и общеобразовательных школах. В 2013-2015 годах была специалистом по трехъязычному обучению в НИШ. Позже стала координатором национальной рабочей группы, которая занималась разработкой концепции трехъязычного образования.

KAPITAL . KZ . «Почему производителям ягоды невыгодно работать с ретейлерами» — В Казахстане не развит клубничный бизнес. В основном на рынке представлена импортная ягода. По словам основателя ТОО «Эко Ферма 2015» Азамата ЖЕСЕМБИЕВА, экспорт этой культуры практически нулевой. «К нам в страну зимой эта ягода преимущественно привозится из Турции. Летом и осенью на местном рынке в основном продается кыргызская клубника, но она плохого качества. Летом она недорогая, около 1 тыс. тенге за килограмм. В итоге казахстанским производителям качественной клубники сложно конкурировать с кыргызскими», – отмечает он. В интервью Азамат Жексембиев рассказал о проблемах фермеров и почему им невыгодно работать с супермаркетами.

TENGRINEWS . KZ . «Как остановить утечку мозгов из Казахстана» — Остановить утечку мозгов из Казахстана можно, если дать талантливым ребятам возможность создавать свои проекты здесь. С этой целью при Назарбаев Университете создали программу для поддержки стартапов, рассказывает глава бизнес-инкубатора NURIS Анарбек УТЕГУЛОВ. В интервью он объяснил, как стать участником проекта и превратить свою идею в успешный бизнес. «В Казахстане много талантливых кадров, настоящих профессионалов. Но многие уезжают за границу — продолжают обучение или остаются в топовых компаниях — таких как Facebook и Google. В Казахстане, пока нет современной индустрии, где они могли бы быть приняты высококлассным специалистом на работу. Не все готовы принять такие кадры, а за рубежом их разбирают».

VLAST . KZ . ««Интернет есть, но не везде». Как родители и школьники в селах справляются с онлайн-обучением?» — В селе Жамбыл, расположенном примерно в 60-ти километрах на юго-запад от Алматы, как и во всей стране, школьники тоже учатся в основном онлайн. Но слабый интернет, его дороговизна, а иногда отсутствие возможности им пользоваться, делают жизнь школьников Жамбыла сложнее, чем у их сверстников из городов. Vласть съездила в село, чтобы поговорить с родителями, учителями и школьниками о том, как дался им переход на онлайн обучение.

LITER . KZ . «Семьи пенсионеров выселяют в Алматы ради здания КНБ» — В Алматы жителей двухэтажных домов, среди которых, в основном одинокие пенсионеры, принудительно выселяют. Три дома, расположенные на пересечении проспекта Абая и улицы Байзакова, пойдут под снос, а участок передадут для строительства административного здания КНБ. При этом жильцы утверждают, что дома не ветхие, и поступили с ними несправедливо.

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