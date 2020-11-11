Аудиторская проверка проходит в «Алматыэлектротранс» в рамках дела о хищениях

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Аудиторская проверка проходит в ТОО «Алматыэлектротранс» в рамках дела о хищениях, передает корреспондент агентства.

«Поводится аудиторская проверка, по итогам будет принято окончательное решение», — сообщили в комитете по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов Казахстана, отвечая на вопрос МИА КазТАГ, какие именно хищения в ТОО «Алматыэлектротранс» расследует департамент экономических расследований (ДЭР).

Напомним, ранее сообщалось, что антикоррупционная служба передала в ДЭР КФМ минфина материалы уголовного дела о хищениях бюджетных средств в ТОО «Алматыэлектротранс».

Еще раньше — 29 июня КазТАГ сообщал, что «Алматыэлектротранс» готовится потратить более Т12 млрд на финансовый лизинг автобусов.