Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) сменила название на «Народную партию Казахстана», сообщают государственные СМИ.

«Учитывая наличие запроса на изменения политической и социально-экономической ситуации, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг в Народную партию Казахстана», — сказал секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров в ходе внеочередного съезда партии.

«XV Внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана постановляет: провести ребрендинг Коммунистической народной партии Казахстана. Сменить название партии с «Коммунистическая народная партия Казахстана» на «Народная партия Казахстана». Сменить название фракции Народные коммунисты в Мажилисе Парламента РК на название «Халық партияның фракциясы» в Мажилисе Парламента РК», — говорится в постановлении съезда партии.

Отмечается, что членами партии было предложено внести соответствующие изменения в Устав и программу партии, также утвердить новую редакцию Устава Общественного объединения «Народная партия Казахстана».

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис VII созыва.