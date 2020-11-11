Инфорсистема таможенных брокеров не работает с 7 ноября, растаможка «встала» – источник

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Информационная система таможенных брокеров не работает с 7 ноября, сообщил МИА КазТАГ пользователь системы.

«Информационная программа есть у таможенных брокеров, с помощью которой электронно удаленно сейчас отправляют, оформляют декларации, растамаживают импорт. Она не работают с субботы (7 ноября – КазТАГ). Сейчас эта программа вообще не работает и никто по всему Казахстану не может растаможиться, не могут декларации оформить импортеры», — сказал источник в среду.

По его словам, экспорт тоже «встал».

«Компании несут убытки, у всех простой», — добавил он.

По словам собеседника, таможенные брокеры сейчас подсчитывают свои расходы и планируют выставить счета комитету государственных доходов (КГД) министерства финансов в связи с коммерческими потерями.

КазТАГ запросил комментарий у пресс-службы минфина, но ответа пока не получил.