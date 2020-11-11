Авиакомпании обратились в минэнерго из-за дефицита на казахстанском рынке авиакеросина

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Авиакомпании обратились в министерство энергетики из-за дефицита на казахстанском рынке авиационного керосина, передает корреспондент агентства.

«С октября 2020 года заводы Казахстана резко сократили объемы перерабатываемого керосина, что привело к дефициту», — говорится в одном из обращений на имя министра энергетики Нурлана Ногаева, копия которого оказалась в распоряжении агентства КазТАГ.

По информации авиаперевозчиков, Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) перешел на переработку зимнего дизельного топлива, в результате авиакомпании при попытке купить авиакеросин встречают отказ. Согласно полученным данным, в октябре производство авиационного топлива снизилось и на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), а мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ШНПЗ) недостаточно для покрытия потребностей рынка авиакеросина.

«На основании вышеизложенного, просим вас оказать содействие в увеличении объемов выработки авиационного керосина на ПНХЗ», — сказано в обращении на имя Ногаева.

Напомним, 2 ноября КазТАГ обратился в минэнерго с вопросом о том, есть ли какие-то планы запретить ввоз в Казахстан авиатоплива. Как указало агентсово в обращении к минэнерго, редакции стало известно, что ПНХЗ в ближайшие полгода не будет производить авиакеросин.

«Запрета на импорт авиатоплива нет, вводить в ближайшее время не планируется», — заверили тогда в минэнерго.

Уже 5 ноября аэропорт Нур-Султана в ответ на запрос редакции МИА КазТАГ сообщил о том, что на рынке авиакеросина возник дефицит. Ситуацию воздушная гавань столицы прямо связала с остановкой производства авиатоплива на ПНХЗ. Редакция агентства вновь обратилась в минэнерго, но там заявили, что на запрос ответит АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ). КМГ, в свою очередь, прислало в редакцию КазТАГ сообщение с утверждением о том, что дефицита авиакеросина якобы нет.

«Отгрузка остаточных объемов авиатоплива с ПНХЗ идет низкими темпами, что свидетельствует об отсутствии на рынке какого-либо ажиотажа или дефицита», — утверждается в релизе КМГ.

Однако данное утверждение позже было опровергнуто авиакомпаниями и трейдерами – ситуация уже привела к росту цен на авиатопливо.