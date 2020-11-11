Генсек Тюркского совета сделал заявление по случаю освобождения Нагорного Карабаха

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Генеральный секретарь Тюркского совета сделал заявление по случаю освобождения Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба Тюркского совета.

«Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев приветствует совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне Нагорного Карабахского конфликта с 10 ноября 2020 года», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что генсек поздравляет президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этим историческим достижением — освобождением оккупированных территорий и восстановлением суверенитета над ними в соответствии с нормами и принципами международного права, и резолюций Совета безопасности ООН.

«Багдад Амреев подчеркнул важность этого соглашения, которое отвечает интересам народов Азербайджана и Армении в преодолении последствий конфликта, возвращении вынужденных переселенцев и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы, разблокирование всех транспортных коммуникаций, создание базовых условий для прогрессивного развития отношений между всеми странами этого региона, установление долгосрочного мира и процветания на Южном Кавказе», — пишет пресс-служба.

Генсек подчеркнул, что эта справедливая победа Азербайджана придаст новый импульс прочным отношениям в рамках Тюркского совета, которая будет способствовать развитию интеграционных процессов и единству в Тюркском мире.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, тем самым Ереван фактически капитулировал перед Баку. В регион будут введены российские и турецкие миротворцы, которые призваны обеспечить поэтапную передачу Нагорного Карабаха Азербайджану. Поражение Армении привело к массовым беспорядкам – демонстранты захватили парламент страны в Ереване и избили главу законодательного органа.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и семи прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжались с 1992 года.

10 ноября стало известно, что Россия начала переброску почти 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах.