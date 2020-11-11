Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Лишь 10% защитивших диссертацию исследователей идут в Казахстане в науку, заявила депутат мажилиса РК от фракции Nur Otan Джамиля Нурманбетова.

«Не смотря на увеличение количества поступающих в докторантуры, отмечается сокращение доли защищенных диссертаций с перспективой присуждения степени PHD. Только чуть больше четвертой части присваивается степень PHD. Лишь 10% от всех, успешно защитивших диссертацию, становятся исследователями», — сказала Нурманбетова в запросе на имя вице-премьера РК Ералы Тугжанова на заседании мажилиса в среду.

По ее словам, на протяжении ряда лет Казахстану не удалось решить проблему восполнения научных кадров, повышение их статуса и заработной платы.

Анализ подготовки научных кадров высшей квалификации в Казахстане показывает, по ее данным, что имеет место диспропорция в направлениях подготовки молодых ученых, не решена проблема качественного отбора претендентов на обучение в докторантуре. Темы диссертаций зачастую не учитывают потребности экономики. Недостаточно полно используются возможности профильных докторантур, где обучаются лишь 2% докторантов, остальные 98% учатся докторантуре PHD. Остаются проблемы недостаточного владения казахстанскими учеными английским языком — языком общения ученых мира. Слабо развит институт пост докторантуры, направленный на повышение квалификации молодого исследователя для профессионального роста в его научной карьере.

Создать эффективную научную структуру на базе наиболее перспективных университетов и научных организаций для исследовательской деятельности путем регулярного финансирования или соответствующего распределения базового финансирования на основе их достижений, предложила Нурманбетова.