Часть мажилисменов отказалась поддержать законопроект о техрегулировании

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Фракция демократической партии «Ак жол» на пленарном заседании мажилиса отказалась поддержать правительственный законопроект «О техническом регулировании», сообщает депутат мажилиса парламента Азат Перуашев.

«По нашему мнению, разработчик в лице министерства торговли, формально переписав ведомственные процедуры, так и не затронул системные проблемы данной сферы. Хотя мы с 2014 г. неоднократно и на разных этапах указывали на провалы и направляли конкретные предложения, а в 2017 г. даже разработали и вносили свою концепцию этого законопроекта. Но все наши инициативы были полностью проигнорированы», — написал Перуашев в Telegram-канале в среду.

Он отметил, что на рынках Казахстана 70% продукции не соответствует требованиям безопасности, и это официально признает правительство.

«Помимо прочего, это еще и проблема нечестной конкуренции, потому что экономить на качестве всегда дешевле и выгоднее, чем производить товары по всем требованиям. Не защищая рынок от недобросовестной продукции, госорганы толкают даже честных предпринимателей на аналогичные ухищрения», — считает депутат.

По его словам, необходимы «срочные и комплексные меры, а не перекладывание с места на место ведомственных функций».

Напомним, 24 сентября сенатор Андрей Лукин заявил о том, что внутренний рынок Казахстана заполнен небезопасной, некачественной, в том числе, несертифицированной продукцией, а действующая система контроля в стране не позволяет применять превентивные меры для недопущения ввоза несоответствующей продукции. По его словам, единственным национальным органом по аккредитации в области оценки соответствия является Национальный центр аккредитации (НЦА). Как результат, только за последние четыре года, по данным парламентария, выдано более 15 тыс. незаконных сертификатов и 1,7 тыс. деклараций, на основании которых в страну завезено более 600 тыс. наименований товаров на сумму порядка Т11 млрд.

Должностными лицами НЦА, по данным сенатора, произведена незаконная выдача аттестатов аккредитации, использованы стандарты, которые «вообще, даже не приняты в Казахстане», нарушается финансовое законодательство страны. Лукин сообщил и о множестве других нарушений в обозначенной сфере.