Новый руководитель управления здравоохранения назначен в ВКО

Усть-Каменогорск. 11 ноября. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области назначен новый руководитель управления здравоохранения, передает КазТАГ.

«По распоряжению акима ВКО Даниала Ахметова на должность руководителя управления здравоохранения области назначен Жаик Жумаханов, ранее работавший главным врачом ВК областной больницы в городе Усть-Каменогорске», — сообщил аким ВКО Даниал Ахметов на своей странице в instagram.

Жумаханов родился 14 июня 1969 года в селе Сергиполь Аягозского района Семипалатинской области. В 1994 году окончил Семипалатинский медицинский институт по специальности «врач лечебник».

Работал врачом анестезиологом-реаниматологом Областной клинической больницы в Семипалатинске, старшим врачом, анестезиологом Медицинского учреждения «Казыгул» в Аягозе, директором этого же учреждения, директором КГКП «Медицинскоге объединение Аягозского района».

С января 2013 по настоящее время трудился главным врачом КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанская областная больница».

Напомним, менее месяца назад экс-глава управления здравоохранения ВКО покинул свой пост Ильяс Мухамеджанов. Он возглавлял ведомство с мая 20189 года. О причинах ухода Ильяса Мухамеджанова с должности не сообщалось.

Отметим, что в ВКО за сутки зарегистрировано 237 случаев КВИ, в том числе 177 (75%) симптомных и 60 (25%) бессимптомных вирусоносителей.

Больше всего случаев КВИ за сутки выявлено в Усть-Каменогорске – 81, в Семее – 40, а также районах Алтай – 41, Глубоковском – 21.

Темп прироста по области за сутки составил 2%. Процент занятости коечного фонда (инфекционный и провизорный стационар) составляет 18,6%.

Общее количество выздоровевших от COVID-19 и ковидной пневмонией составляет 11183 пациентов. За сутки 49 пациентов выписаны из стационаров.