Еще 42 человека скончались от коронавируса в Казахстане

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Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Еще 42 человека скончались от коронавируса в Казахстане, сообщает пресс-служа министерства здравоохранения РК.

«Со 2 по 8 ноября зарегистрированы 42 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане: Нур-Султан – один, Алматы – 12, Акмолинская область – один, Алматинская область – один, Атырауская область – пять, Восточно-Казахстанская область – 10, Западно-Казахстанская область – семь, Карагандинская область – два, Мангистауская область – два, Павлодарская область – один», — говорится в сообщении в среду.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1899 случаев с летальным исходом.

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