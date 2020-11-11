Отменить запрет на рекламу пива и вина предложили в мажилисе

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Предложение отменить запрет на рекламу отечественного пива и вина озвучила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

«С учетом соблюдения баланса интересов масс-медиа, предпринимателей, общества и государства предлагается снять запрет на рекламу товарного знака и названия отечественного пива и вина. Это, в свою очередь, будет способствовать увеличению доли отечественной продукции на рынке», — сказала Балаева, представляя в мажилисе проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации».

Кроме того, по ее словам, законопроект предусматривает создание единой системы государственной информационной политики, для чего отраслевому ведомству будут предоставлены полномочия по определению единого порядка размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне.