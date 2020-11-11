Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Казахстан высоко оценил заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям совета безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД Казахстана, распространенном в среду.

Во внешнеполитическом ведомстве особо отметили конструктивную роль России «в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей».

«Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», — сказано в заявлении.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, тем самым Ереван фактически капитулировал перед Баку. В регион будут введены российские и турецкие миротворцы, которые призваны обеспечить поэтапную передачу Нагорного Карабаха Азербайджану. Поражение Армении привело к массовым беспорядкам – демонстранты захватили парламент страны в Ереване и избили главу законодательного органа.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и семи прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжались с 1992 года.

10 ноября стало известно, что Россия начала переброску почти 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах.