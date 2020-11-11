Трудовой кодекс РК не предусматривает увольнение охранников из-за судимости – депутат

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Внести в Трудовой кодекс Казахстана изменение, позволяющее увольнять охранника в случае наличия у него судимости, предлагают в мажилисе.

«Предлагается внести поправки в статью 52 Трудового кодекса касательно уточнения основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя в случае несоответствия работника дополнительным специальным требованиям к профессиональной деятельности, установленным законодательством. В соответствии с законом РК «Об охранной деятельности» установлены профессиональные требования к охранникам и в случае несоответствия таким требованиям, например, наличия судимости, такой охранник подлежит увольнению. Однако Трудовой кодекс такого основания не содержит, поэтому на практике подобное требование вызывает споры и судебные разбирательства», — сказал депутат мажилиса Арман Кожахметов, представляя в среду законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности».

Он отметил, что законопроектом предлагается исключить из закона РК «Об охранной деятельности» нормы о запрете работы в должности охранника лицам, ранее уволенным по отрицательным мотивам, так как в законодательстве отсутствует понятие «увольнение по отрицательным мотивам» и Трудовой кодекс не предусматривает расторжение трудового договора по данным основаниям.

По словам депутата, проектом закона предлагается также исключить из числа ограничений на занятие должности охранника привлечение его к административной ответственности в течение года до принятия его на работу.

Как сообщил Кожахметов, на сегодняшний день в Казахстане насчитывает 5129 частных охранных организаций, при этом количество квалифицированных охранников, имеющих лицензию на право охраны и ношения оружия, составляет 97 116 человек.