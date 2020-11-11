Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев стали зампредами Ассамблеи народа Казахстана

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Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Тележурналист Майя Бекбаева и бизнесмен Закиржан Кузиев стали заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжениями главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана», — говорится в сообщении в среду.

Другими распоряжениями президента Келигов Юсуп Хасанович и Пулатов Шерзод Аббозович освобождены от должностей заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана.

 

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