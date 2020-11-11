Проанализировать международные договоры на предмет защиты нацинтересов требуют в мажилисе

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Проанализировать международные экономические соглашения на предмет защиты национальных интересов Казахстана потребовал депутат мажилиса Азат Перуашев.

«Депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит правительство поручить представителям республики в интеграционных объединениях твердо отстаивать национальные интересы при подготовке документов, особенно учитывая то тяжелое положение, в котором оказались предприниматели под воздействием пандемии; в срочном порядке проанализировать все международные экономические обязательства РК, включая соглашения внутри ВТО и ЕАЭС, на предмет защиты национальных экономических интересов, и в случае необходимости, как в указанных примерах, инициировать внесение необходимых изменений», — сказал Перуашев, зачитывая депутатский запрос в среду.

Кроме того, он отметил необходимость «постоянно изыскивать дополнительные формы стимулирования иностранных компаний, прежде всего в сфере недропользования, к поддержке местных предприятий».

В качестве одного из примеров Перуашев привел решение Евразийского экономического совета о промышленной сборке, согласно которому Казахстан и Беларусь обязались прекратить заключение новых соглашений в отношении сборки транспортных средств, тогда как на Россию это требование не распространялось

«Что это за равноправие, одна сторона «равноправнее» других? Что это за взаимная выгода, если новые проекты имела право реализовывать только одна страна? Доходило до того, что ссылаясь на указанное соглашение, в самом Казахстане звучали требования не поддерживать новые производства. О чем думали наши переговорщики? Ведь соглашаясь с такими условиями, они заведомо ограничивали отечественный бизнес. Учитывая указанный опыт, нельзя исключать, что дискриминационные подходы, ущемляющие национальные экономические интересы, могут содержать и иные внешнеторговые соглашения», — подчеркнул депутат.