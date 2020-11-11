На данном этапе не может быть и речи о послаблении карантина – аким Нур-Султана

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Аким столицы Алтай Кульгинов обратился к горожанам в связи с распространением COVID-19, сообщает корреспондент агентства.

«В связи с увеличивающимся количеством случаев заражения COVID-19, город вошел в «желтую» зону. Это говорит о том, что на данном этапе не может быть и речи о послаблениях карантина. На 11 ноября выявлено 47 случаев. Для того чтобы поочередно не закрывались объекты малого и среднего бизнеса, по периметру города не устанавливались санпосты и сам город не закрывался, необходимо каждому понимать всю серьезность ситуации», — написал Кульгинов на своей странице в Instagram в среду.

Как уточняется, на заседании оперштаба рассмотрели несколько основных вопросов.

«Первое. Сотрудники полиции и санврачи перешли на усиленное проведение рейдов и выявление фактов нарушения карантина. Это сигнал для нерадивых предпринимателей, которые систематически, игнорируя сантребования, ставят под угрозу жизнедеятельность всего города», — говорится в сообщении.

Второе, по словам акима, касается медучреждений. Он утверждает, что больницы укомплектованы дополнительным количеством оборудования, средствами защиты, лекарствами и так далее. Сформирован кадровый резерв, готова материально-техническая база, но в случае одномоментной вспышки физически врачей на всех не хватит.

«Третье. Для большего охвата ПЦР-исследованием в приемных покоях многопрофильных городских больниц и акушерских блоках стационаров развернули изотермические мини-лаборатории. Это позволит выявить среди пациентов, которые поступили в экстренном порядке по другим заболеваниям, носителей коронавирусной инфекции и оказать своевременное лечение», — утверждает глава Нур-Султана.

Отмечается, что количество лабораторий по забору биоматериала на КВИ увеличено до 15. Общая мощность лабораторий составляет более 10 тыс. исследований в сутки.

«Пятое. На особый контроль взяли наши автобусные парки, которые обслуживают всех горожан, коммунальные предприятия, которые занимаются саночисткой и благоустройством города, а также такие важные объекты, обеспечивающие жизнедеятельность города, как ТЭЦ, «Астана су арнасы», «Астана-РЭК» и другие. Их работников будем периодически тестировать.

Расширив охват тестированием, мы видим реальную картину распространения COVID-19 и можем оперативно локализовать очаги», – резюмировал Кульгинов.