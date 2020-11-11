Токаев высоко оценил роль Путина в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

«В ходе беседы главы государств обсудили актуальные аспекты казахстанско-российского сотрудничества. Президенты также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия Казахстана и России в рамках международных организаций и интеграционных объединений», — говорится в сообщении в среду.

Особое внимание было уделено ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Отмечается, что Токаев высоко оценил посредническую роль России и лично Владимира Путина в достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

«Договоренность о прекращении военных действий вокруг Нагорного Карабаха, достигнутая при активном содействии России, является крайне важным решением, которое обеспечивает необходимое перемирие в этом многолетнем конфликте. Выражаю надежду на соблюдение положений совместного заявления заинтересованными сторонами», – отметил Токаев.

Лидеры двух стран подтвердили стратегический и союзнический характер отношений между Казахстаном и Россией.

Напомним, 27 сентября нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился с новой силой и вступил в острую фазу. Ответственность за эскалацию официальный Ереван и Баку перекладывают друг на друга. Казахстан, как и ряд других стран, призвал Азербайджан и Армению принять меры для стабилизации ситуации и начать переговоры. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, тем самым Ереван фактически капитулировал перед Баку. В регион будут введены российские и турецкие миротворцы, которые призваны обеспечить поэтапную передачу Нагорного Карабаха Азербайджану. Поражение Армении привело к массовым беспорядкам – демонстранты захватили парламент страны в Ереване и избили главу законодательного органа.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул между Азербайджаном и Арменией в 1988 году после того, как Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из-под юрисдикции Баку. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Азербайджан потерял контроль над данным регионом и семи прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ продолжались с 1992 года.

10 ноября стало известно, что Россия начала переброску почти 2 тыс. миротворцев в Нагорный Карабах.