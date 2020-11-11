О поборах на КПП «Нур Жолы» сообщили депутаты

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. О поборах на КПП «Нур Жолы» сообщила депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«На территории Сухого порта, куда перемещены около 600 фур, отсутствуют элементарные удобства – например, за неделю до нашего приезда были убраны биотуалеты, предприниматели сообщают о введённых руководством Сухого порта поборах даже за право кормить своих водителей, которые живут тут же, в кабинах грузовиков. По их словам, за это взимается Т30 тыс. на машину», — сказала Казбекова на заседании мажилиса в среду.

Кроме того, по словам депутата, за несоответствие габаритов фур установленным стандартам предпринимателям приходится платить от Т50 тыс.

«Помимо этого, поступают много жалоб на действия транспортного контроля, поскольку даже не доезжая до таможенного поста водителям приходится проходить дополнительно три поста, которые замеряют габариты и длину кузова по своим стандартам, не считаясь со стандартами производителя. В результате, новенькие грузовики европейских марок иногда оказываются на 10-20 см длиннее наших требований, что неизменно влечет вымогательство под угрозой задержки транспорта. Ставка мзды в таком случае – от Т50 тыс., ведь обрезать кузов в степи не получится», — отметила депутат.

По информации Казбековой, за услуги тягача для вывоза спецтехники с таможенной территории предприниматели вынуждены платить по $2900.

«Еще одна проблема – вывоз с таможенной территории спецтехники. Оператор запрещает вывозить спецтехнику самостоятельно, а услуги тягача оценивает в $2900. В этой связи предприниматели просят создать отдельную очередь для таких машин, которые бы самостоятельно вывозили спецтехнику с накопителя», — сообщила депутат.