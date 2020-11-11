Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1878,7.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 3,8.

Стоимость унции золота в евро составила 1590,13 (+0,59), а в британских фунтах – 1417,48 (+0,99).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.