Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Гололед, снег и дождь ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Салехарда, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду, туман, гололед, низовая метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, снег, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -2-4.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0+2.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура днем +12+14, ночью +2+4.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, низовая метель, туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0-5.

В Актюбинской дождь и снег, местами туман, гололед. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Атырауской области дождь и снег. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области дождь и снег, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, туман. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Кызылординской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью +1+6.

В Западно-Казахстанской области дождь и снег, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Костанайской области дождь и снег, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -3-8.

В Карагандинской области дождь и снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +1+6 (на юге +9), ночью -2+3 (на востоке -6).

В Алматинской области без осадков. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Мангистауской области дождь и снег, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью +2+7.

В Павлодарской области днем дождь и снег, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности и дальнейшее охлаждение водной поверхности», — предупредили синоптики.