Курс тенге к рублю и доллару назвали эксперты на 2020 и 2021 годы

Несмотря на тревожные ожидания второй волны пандемии, не все так плохо. Экономисты Центра исследований прикладной экономики (AERC), составив ежеквартальный Макроэкономический обзор Казахстана, наверное, и сами были немало удивлены полученным прогнозам.
Да, реальный ВВП Казахстана в текущем году снизится на 3,6% в годовом выражении, но зато в 2021 году нас ожидает экономический рост. Инфляция не галопирует, тоже склонна к «усушке». Ну а что касается текущего счета платежного баланса, который проваливается в глубокий минус, то это полностью заслуга не одного правительства и следствие устаревшей структуры экономики.
Ставка – на рост?
«Хотя III квартал текущего года охарактеризовался возобновлением экономической активности, пока же все еще существуют неопределенности по развитию событий, подогреваемые время от времени слухами о повторном локдауне до конца года. Прогноз Правительства РК касательно роста экономики на 2020 г. сейчас составляет -2,1%. (…) Согласно прогнозу Национального банка РК, падение ВВП будет находиться в интервале от 2% до 2,3%, что является следствием глубокого падения потребительского и инвестиционного спроса», — отмечают эксперты в макроэкономическом обзоре.
Однако их собственный взгляд на экономику говорит о том, что реальный ВВП Казахстана в текущем году снизится на 3,6% в годовом выражении – минимальный показатель с 1995 года.
Что касается прогнозов на 2021 год, то они точно также разнятся, в зависимости от того, какой институт их делал. Так, например, Нацбанк считает, что при пессимистичном сценарии, если цена на нефть марки Brent опустится до $30 за баррель ввиду как невыполнения соглашения ОПЕК+, так и более медленного восстановления мировой экономики, то темп роста отечественной экономики составит 2,9-3,2% на фоне низкой базы. По оптимистичному же сценарию, при соблюдении строгой дисциплины договоренностей ОПЕК+ и быстрому восстановлению спроса на нефть цена на нефть марки Brent может достигнуть уровня $50 за баррель. Это может позволить ускорить рост казахстанской экономики до 4-4,3%.
«Текущие прогнозы МФО на 2021 год для Казахстана также предполагают экономический рост в пределах 2,5-3%. Неопределенность вокруг COVID19, который периодически проявляется вспышками заболеваний, пока остается основным риском, ухудшающим перспективы развития», — отмечается в обзоре.
При этом по мнению AERC, в 2021 году экономика вырастет на 4,1% по сравнению с 2020 годом за счёт «эффекта низкой базы» после текущего кризиса.
Где споткнулось правительство?
«Текущий счет платежного баланса будет равен $-9,7 млрд., или -7,3% к ВВП, то есть дефицит счета текущих операций возрастет в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом», — неутешительная новость для экономики.
По оценке AERC, объем реального экспорта в Казахстане в 2020 году снизится на 27,5% (в 2019 году рост на 2,5%). Столь глубокое падение связано как с сокращением внутреннего производства энергоресурсов, в частности нефти и газового конденсата, так и с падением внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана на фоне сокращение экономической активности в странах-торговых партнерах.
Объем реального импорта Казахстана в 2020 году, в то же время, останется на прежнем с 2019 годом уровне по причине, во-первых, удорожания импортных товаров относительно отечественных на фоне оценки обесценения национальной валюты к доллару США, во-вторых, вследствие сжатия внутреннего спроса как на отечественные, так и на импортные товары.
Правда, уже в 2021 году при условии экономического восстановления как Казахстана, так и стран-торговых партнеров, AERC ожидает рост реального экспорта на 5,7%. Однако с учетом низкой базы, уровень реального экспорта будет все еще ниже уровня 2019 года.
«Ожидается относительно более медленное восстановление экспорта товаров Казахстана по сравнению с импортом даже несмотря на некоторое улучшение прогноза цены на нефть марки Brent, что, в свою очередь, объясняется повторным введением строгого карантина в июле текущего года. Исходя из предпосылок на следующий год, в 2021 году AERC прогнозирует, что дефицит текущего счета сократится до $6 млрд. или 3,3% к ВВП. Положительно скажется увеличение профицита торгового баланса и улучшение дефицита баланса услуг», – резюмируют аналитики.
По сути, текущее положение вещей с платежным балансом — это полностью заслуга не одного правительства и следствие устаревшей структуры экономики. Вот пусть, наконец, получит кабинет министров совершенно объективную оценку своего труда и, наконец, задумается, что не только популизмом и бездельем нужно заниматься.
Каким курсом пойдем?
Ну и еще немного прогнозов относительно чувствительных для населения показателей. Как покажет себя инфляция? Вырастет ли заработная плата? Каким будет курс тенге по отношению к рублю и доллару?
«Уровень среднегодовой потребительской инфляции в 2020 году ускорится до 7,9% против 5,3% в 2019 году, — отмечают аналитики. — Данное ускорение происходит из-за значимого ослабления тенге к американскому доллару, сохранения Национальным Банком РК в октябре 2020 года прежней базовой ставки на уровне 9% и сентябрьского роста цен на продовольственные товары на 10,8% по сравнению с сентябрем 2019 года».
Однако в 2021 году инфляция сложится на уровне 6,1% с учетом ожиданий постепенного восстановления экономической активности в стране, а также ожиданий по постепенному ужесточению монетарных условий Национальным банком.
По прогнозу AERC, на фоне негативных последствий пандемии в 2020 году прирост номинальной заработной платы уменьшится вдвое, достигнув 6% прироста, тогда как в 2021 году номинальная заработная плата вырастет на 2%, в сравнении с 2020 годом.
Номинальный обменный курс рубль/тенге по итогам 2020 года снизится, в среднем, на 0,2 тенге, тем самым покажет похожий c 2019 годом результат. Данное изменение остается под значительным влиянием цен на нефть и курса USD/RUB. На 2021 года прогноз AERC обменного курса рубля к тенге составит 5,77 тенге.
«Вместе с тем курс доллара к тенге в среднем за этот год сложится на уровне 421,8, демонстрируя ослабление тенге на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Оценка AERC курса нацвалюты была пересмотрена относительно июльского прогноза, в котором прогнозировалось ослабление тенге к доллару на 9,1%. Это связано с пересмотром внешних предпосылок прогноза, в частности, с учетом второй волны коронавируса, уже захлестнувшей Европу», — отметили авторы макроэкономического обзора.
Они подчеркивают, что на фоне-пандемии риск-аппетиты инвесторов снижаются – они уходят с развивающихся рынков, что создает дополнительное давление на валюты этих стран. Поэтому в 2021 году при предпосылке нарастания геополитической нестабильности и цене на нефть марки Brent $47 за баррель курс USD/KZT, согласно прогнозу AERC, составит 432,8.
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