Курс тенге к рублю и доллару назвали эксперты на 2020 и 2021 годы

Экономические прогнозы – дело столь же неблагодарное, как и ждать у моря погоды. Но иногда они дают исцеляющий эффект, как антидепрессанты

Несмотря на тревожные ожидания второй волны пандемии, не все так плохо. Экономисты Центра исследований прикладной экономики (AERC), составив ежеквартальный Макроэкономический обзор Казахстана, наверное, и сами были немало удивлены полученным прогнозам.

Да, реальный ВВП Казахстана в текущем году снизится на 3,6% в годовом выражении, но зато в 2021 году нас ожидает экономический рост. Инфляция не галопирует, тоже склонна к «усушке». Ну а что касается текущего счета платежного баланса, который проваливается в глубокий минус, то это полностью заслуга не одного правительства и следствие устаревшей структуры экономики.

Ставка – на рост?

«Хотя III квартал текущего года охарактеризовался возобновлением экономической активности, пока же все еще существуют неопределенности по развитию событий, подогреваемые время от времени слухами о повторном локдауне до конца года. Прогноз Правительства РК касательно роста экономики на 2020 г. сейчас составляет -2,1%. (…) Согласно прогнозу Национального банка РК, падение ВВП будет находиться в интервале от 2% до 2,3%, что является следствием глубокого падения потребительского и инвестиционного спроса», — отмечают эксперты в макроэкономическом обзоре.

Однако их собственный взгляд на экономику говорит о том, что реальный ВВП Казахстана в текущем году снизится на 3,6% в годовом выражении – минимальный показатель с 1995 года.

Что касается прогнозов на 2021 год, то они точно также разнятся, в зависимости от того, какой институт их делал. Так, например, Нацбанк считает, что при пессимистичном сценарии, если цена на нефть марки Brent опустится до $30 за баррель ввиду как невыполнения соглашения ОПЕК+, так и более медленного восстановления мировой экономики, то темп роста отечественной экономики составит 2,9-3,2% на фоне низкой базы. По оптимистичному же сценарию, при соблюдении строгой дисциплины договоренностей ОПЕК+ и быстрому восстановлению спроса на нефть цена на нефть марки Brent может достигнуть уровня $50 за баррель. Это может позволить ускорить рост казахстанской экономики до 4-4,3%.

«Текущие прогнозы МФО на 2021 год для Казахстана также предполагают экономический рост в пределах 2,5-3%. Неопределенность вокруг COVID19, который периодически проявляется вспышками заболеваний, пока остается основным риском, ухудшающим перспективы развития», — отмечается в обзоре.

При этом по мнению AERC, в 2021 году экономика вырастет на 4,1% по сравнению с 2020 годом за счёт «эффекта низкой базы» после текущего кризиса.

Где споткнулось правительство?

«Текущий счет платежного баланса будет равен $-9,7 млрд., или -7,3% к ВВП, то есть дефицит счета текущих операций возрастет в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом», — неутешительная новость для экономики.

По оценке AERC, объем реального экспорта в Казахстане в 2020 году снизится на 27,5% (в 2019 году рост на 2,5%). Столь глубокое падение связано как с сокращением внутреннего производства энергоресурсов, в частности нефти и газового конденсата, так и с падением внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана на фоне сокращение экономической активности в странах-торговых партнерах.

Объем реального импорта Казахстана в 2020 году, в то же время, останется на прежнем с 2019 годом уровне по причине, во-первых, удорожания импортных товаров относительно отечественных на фоне оценки обесценения национальной валюты к доллару США, во-вторых, вследствие сжатия внутреннего спроса как на отечественные, так и на импортные товары.

Правда, уже в 2021 году при условии экономического восстановления как Казахстана, так и стран-торговых партнеров, AERC ожидает рост реального экспорта на 5,7%. Однако с учетом низкой базы, уровень реального экспорта будет все еще ниже уровня 2019 года.

«Ожидается относительно более медленное восстановление экспорта товаров Казахстана по сравнению с импортом даже несмотря на некоторое улучшение прогноза цены на нефть марки Brent, что, в свою очередь, объясняется повторным введением строгого карантина в июле текущего года. Исходя из предпосылок на следующий год, в 2021 году AERC прогнозирует, что дефицит текущего счета сократится до $6 млрд. или 3,3% к ВВП. Положительно скажется увеличение профицита торгового баланса и улучшение дефицита баланса услуг», – резюмируют аналитики.

По сути, текущее положение вещей с платежным балансом — это полностью заслуга не одного правительства и следствие устаревшей структуры экономики. Вот пусть, наконец, получит кабинет министров совершенно объективную оценку своего труда и, наконец, задумается, что не только популизмом и бездельем нужно заниматься.

Каким курсом пойдем?

Ну и еще немного прогнозов относительно чувствительных для населения показателей. Как покажет себя инфляция? Вырастет ли заработная плата? Каким будет курс тенге по отношению к рублю и доллару?

«Уровень среднегодовой потребительской инфляции в 2020 году ускорится до 7,9% против 5,3% в 2019 году, — отмечают аналитики. — Данное ускорение происходит из-за значимого ослабления тенге к американскому доллару, сохранения Национальным Банком РК в октябре 2020 года прежней базовой ставки на уровне 9% и сентябрьского роста цен на продовольственные товары на 10,8% по сравнению с сентябрем 2019 года».

Однако в 2021 году инфляция сложится на уровне 6,1% с учетом ожиданий постепенного восстановления экономической активности в стране, а также ожиданий по постепенному ужесточению монетарных условий Национальным банком.

По прогнозу AERC, на фоне негативных последствий пандемии в 2020 году прирост номинальной заработной платы уменьшится вдвое, достигнув 6% прироста, тогда как в 2021 году номинальная заработная плата вырастет на 2%, в сравнении с 2020 годом.

Номинальный обменный курс рубль/тенге по итогам 2020 года снизится, в среднем, на 0,2 тенге, тем самым покажет похожий c 2019 годом результат. Данное изменение остается под значительным влиянием цен на нефть и курса USD/RUB. На 2021 года прогноз AERC обменного курса рубля к тенге составит 5,77 тенге.

«Вместе с тем курс доллара к тенге в среднем за этот год сложится на уровне 421,8, демонстрируя ослабление тенге на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Оценка AERC курса нацвалюты была пересмотрена относительно июльского прогноза, в котором прогнозировалось ослабление тенге к доллару на 9,1%. Это связано с пересмотром внешних предпосылок прогноза, в частности, с учетом второй волны коронавируса, уже захлестнувшей Европу», — отметили авторы макроэкономического обзора.

Они подчеркивают, что на фоне-пандемии риск-аппетиты инвесторов снижаются – они уходят с развивающихся рынков, что создает дополнительное давление на валюты этих стран. Поэтому в 2021 году при предпосылке нарастания геополитической нестабильности и цене на нефть марки Brent $47 за баррель курс USD/KZT, согласно прогнозу AERC, составит 432,8.

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