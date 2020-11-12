Генпрокуратура РК считает преждевременным ужесточение законов против «черных старателей»

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Генеральная прокуратура Казахстана считает преждевременным ужесточение законов против «черных старателей», передает корреспондент агентства.

«Полагаем преждевременным инициировать вопрос внесений и изменений в действующее уголовное законодательство», — сообщил генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, отвечая на запрос депутата мажилиса Альберта Рау касательно усиления ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота золота и золотосодержащего сырья.

По словам главы надзорного органа, действующим уголовным законодательством за преступления, связанные с хищением золотосодержащего металла, сбытом и приобретением, незаконным хранением и сбытом взрывчатых веществ, а также самовольной добычей золотосодержащего сырья, предусмотрена ответственность в четырех статья УК РК – 188 (кража), 196 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 334 (самовольное пользование недрами).

«Проблем при квалификации указанных правонарушений не возникает», — заверил генпрокурор.

При этом, он отметил, что в УК РК до 1998 года статьей 210 предусматривалась уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

«Однако в связи с либерализацией государственного контроля за оборотом драгоценных металлов законом от 9 июля 1998 года указанная норма была декриминализирована. Этим же законом была отменена уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 211 УК). Впоследствии законом от 20 января 2006 года была отменена и административная ответственность за нарушение правил получения, расходования, учета, хранения драгоценных металлов и камней или изделий, их содержащих, а также сбора и сдачи в государственный фонд их лома и отходов (статья 142 КоАП)», — добавил руководитель надзорного органа.

Он уточни, что сейчас за нарушение законодательства по реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ввоз/вывоз на территорию Республики Казахстан драгоценных металлов, драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрена ответственность статьями 190-1 (нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней) и 297-1 (ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан драгоценных металлов, драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней) КоАП РК соответственно.

«Относительно ужесточения наказания за повторное совершение административных правонарушений в указанной сфере сообщаем, что министерствам юстиции и внутренних дел направлено письмо с предложением рассмотрения вопросов об увеличении размеров штрафа, предусмотренного статьей 506 (незаконное проникновение на охраняемые объекты) КоАП, и введении административной ответственности за повторное совершение правонарушения в течение года после наложения административного взыскания (с применением безальтернативного взыскания в виде административного ареста). В части ужесточения государственного контроля за соблюдением действующего законодательства в сфере оборота драгоценных металлов, генеральной прокуратурой (с учетом требований пункта 6 статьи 6 закона «О прокуратуре») ориентированы министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также торговли и интеграции на принятие комплекса мер по профилактике, пресечению правонарушений и неотвратимости наказания», — заверил Нурдаулетов.

Напомним, 14 октября депутат Рау, обращаясь к Нурдаулетову с запросом, сообщил, что в ряде регионов на протяжении многих лет предприятия испытывают острые проблемы, связанные с хищением и незаконным оборотом золотосодержащего сырья. Особо острая ситуация, по словам парламентария, сложилась в АО «Горнометаллургический концерн Казахалтын» в Акмолинской области. За период с 2015 по 2020 годы, по данным предприятия, на его объектах было задержано более 32 тыс. нелегальных старателей.

«Внесенные ранее депутатами мажилиса парламента РК дополнения в законодательство по административным нарушениям, предусматривающие ответственность за незаконное проникновение на охраняемый объект (статья 506 КоАП), не решили проблему. Административный штраф 15 МРП, либо административный арест до 15 суток, за не законное проникновение на объект только частично повлияли на ситуацию, свидетельством чего являются многочисленные факты повторных проникновений нелегальных старателей на объекты предприятия. Так, с февраля 2019 года по август 2020 года задержано и передано в полицию 5722 нелегальных старателя, из них повторно – 4473, по данным полиции, привлечено к административной ответственности 3697 человек», — сообщил Рау.

Мажилисмен попросил ужесточить контроль за применением действующих норм законодательства в данной сфере, а также установить уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов.