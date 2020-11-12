Пять дел о хищениях золотосодержащего сырья на «Казахалтыне» расследует полиция

Кокшетау. 12 ноября. КазТАГ – Пять дел о хищениях золотосодержащего сырья в АО «Горнометаллургический концерн Казахалтын» расследует полиция, сообщил генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов.

«По фактам хищений золотосодержащего сырья в АО «Горнометаллургический концерн Казахалтын» органами полиции за истекший период 2020 года начато восемь досудебных расследований, из них по статье 188 (кража) УК РК – три, статье 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) – три, статье 334 (самовольное пользование недрами) – два. По пяти делам следствие продолжается, по трем виновные осуждены», — сообщил Нурдаулетов, отвечая на запрос депутата мажилиса Альберта Рау.

Напомним, 14 октября депутат Рау, обращаясь к Нурдаулетову с запросом, сообщил, что в ряде регионов на протяжении многих лет предприятия испытывают острые проблемы, связанные с хищением и незаконным оборотом золотосодержащего сырья. Особо острая ситуация, по словам парламентария, сложилась в АО «Горнометаллургический концерн Казахалтын» в Акмолинской области. За период с 2015 по 2020 годы, по данным предприятия, на его объектах было задержано более 32 тыс. нелегальных старателей.

«Внесенные ранее депутатами мажилиса парламента РК дополнения в законодательство по административным нарушениям, предусматривающие ответственность за незаконное проникновение на охраняемый объект (статья 506 КоАП), не решили проблему. Административный штраф 15 МРП, либо административный арест до 15 суток, за не законное проникновение на объект только частично повлияли на ситуацию, свидетельством чего являются многочисленные факты повторных проникновений нелегальных старателей на объекты предприятия. Так, с февраля 2019 года по август 2020 года задержано и передано в полицию 5722 нелегальных старателя, из них повторно – 4473, по данным полиции, привлечено к административной ответственности 3697 человек», — сообщил Рау.

Мажилисмен попросил ужесточить контроль за применением действующих норм законодательства в данной сфере, а также установить уголовную ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов.

12 ноября КазТАГ привел ответ Нурдаулетова – в частности, генпрокурор назвал преждевременным ужесточение законов против «черных старателей».