Актобе. 12 ноября. КазТАГ – Иностранцев подозревают в обмане казахстанцев под предлогом инвестиций в Pepsi и Nike, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«Департаментом экономических расследований по Актюбинской области комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами. Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. Следует отметить, что минимальный взнос в данную компанию составляет $1 тыс.

«Фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции «брендовых» компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск», — пишет пресс-служба.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст. 217 УК РК.