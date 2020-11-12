Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Сенаторы Казахстана обеспокоились публикациями о задолжавших по налогам, передает корреспондент агентства.

«Рассматривая изменения в Налоговый кодекс, депутаты сената предложили исключить еще одну норму, которая касается опубликования сведений о налоговой задолженности граждан, потерявших доход во время пандемии», — сообщили в пресс-службе сената в четверг.

Отметим, что ранее в СМИ неоднократно появлялись многочисленные публикации о депутатах и чиновниках, которые, несмотря на то, что занимают высокие посты, имеют значительные налоговые задолженности.

Напомним, 12 ноября сенат внес поправки в Налоговый кодекс. Парламент одобрил освобождение малого и среднего бизнеса (МСБ) от налога на добавленную стоимость (НДС) и социального налога и введение розничного налога. Кроме того, законодатели изменили условия удержания 10% налога при досрочном снятии части пенсий. Также верхняя палата парламента поддержала освобождение инвесторов от значительной части налогов сроком на 10 лет.